Video Şi-au ucis prietenul şi l-au lăsat într-o baltă de sânge. Crimă tulburătoare în Sectorul 4 al Capitalei

Crimă sângeroasă seara trecută, în Sectorul 4 al Capitalei. Un bărbat de 41 de ani a fost înjunghiat în plină stradă, după un conflict spontan. Agresorii, printre care şi prieteni cu victima, l-au luat la bătaie, iar la un moment dat, unul dintre ei a scos un cuțit și i-a pus capăt zilelor.

de Eduard Marin

la 07.05.2026 , 07:54
Cei patru bărbați din Berceni s-au întâlnit la lăsarea serii în cartierul Berceni. La un moment dat, amețiți de aburii alcoolului, au început să se certe. Discuţia a degenerat rapid şi s-a transformat într-o tragedie.

Bărbatul a fost înjughiat pe această stradă din Sectorul 4 al Capitalei. Victima a fost atacată cu un cuţit, a piedut mult sânge, iar mai apoi s-a stins din viaţa la spital în ciuda eforturilor depuse de medici.

Crimă şocantă în Capitală

"S-au luat la o încăierare, şi de la asta s-a ajuns la ce s-a ajuns. I-a dat direct în faţă în stradă. Nimeni nu a intervenit, eu am vazut din casă şi am ieşit", a declarat un martor.

Bărbatul de 41 de ani a fost lăsat în mijlocul străzii într-o baltă de sânge.

După incident, unul dintre agresori a fost găsit de achetatori la faţa locului, iar ceilalţi doi au fugit dar au fost prinşi ulterior de politişti şi aduşi la Secţia 16 pentru audieri.

Ancheta continuă iar suspecții urmează să fie prezentați astăzi în fața procurorilor, cu propunere de arestare preventivă. Aceştia riscă ani grei de închisoare.

crima berceni sectorul 4 bucuresti
