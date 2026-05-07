"Nu e adevărat că mi-ar pune mie gând rău. M-a iubit". Mărturia soţiei evadatului ucis de mascaţii SAS în Dolj

Apar noi detalii în cazul bărbatului care a pus pe jar forţele de ordine din Craiova, după ce a evadat de sub nasul agenţilor. Individul condamnat pentru viol o vâna pe soţia sa, pe care plănuia s-o omoare. Deşi evident în pericol, femeia nu a fost informată de autorități că individul este în libertate. Trupele speciale l-au găsit la 30 de kilometri de casa soţiei, pe un câmp.

Bărbatul lucra alături de alți 24 de deținuți pe șantierul Spitalului de Pediatrie, lângă Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Era supravegheat de cinci polițiști. Unul era chiar în prima zi de serviciu. A reușit să dispară fără ca nimeni să observe. Abia după două ore s-a aflat.

Fugarul a străbătut orașul cu o singură direcție: soția sa. Potrivit apropiaților, era orbit de gelozie după ce aflase că femeia care îi dăruise trei copii își refăcuse viața. Tiberiu Costinel Popescu fusese condamnat în 2023 la 11 ani de închisoare pentru că îşi violase fiica vitregă de 14 ani. "Să o omoare pe ea. Pe nevastă-sa. Pentru că a spus el în satul vecin, la magazin. Că a venit să îi pună cap lui Georgi, nevasta lui. Gelozia, el în puşcărie, ea cu altul", a declarat o femeie.

După ce a traversat cimitirul, individul a urcat în primul taxi din stație, cu care a mers mai bine de 5 kilometri, până la apartamentul lui. Acolo nu a stat mult timp. S-a bărbierit, și-a schimbat hainele și a pornit, cu un alt taxi, spre comuna Brabova, 30 de kiloemtri de Craiova.

Articolul continuă după reclamă

"Mi-a făcut un domn cu mâna. Am oprit, s-a urcat în maşină. Nu mi s-a părut agitat. Părea un om obişnuit. Pe drum mi-a zis să îi dau telefonul să sune pe cine în anglia, i-am spus că nu pot să îi dau că vin costuri. Mi-a spus să îl aştept să vadă dăcă rămâne dânsul acolo sau continuă cursa. A venit, a luat banii pentru cursă, i-am dat restul şi a rămas acolo", a declarat şoferul de taxi.

Fură telefonul unui localnic și este încolțit de poliție. Ținta lui, soția, nu știa că bărbatul evadase. Deși existase în trecut un ordin de protecție, nu a fost informată de autorități. Femeia spune că individul era oribit de gelozie.

"Am aflat de la ştiri, de la prietena mea. Nu este adevărat că mi-ar pune mie gând rău. M-a iubit extrordinar de mult. Eu cred că a vrut să evadeze ca să mă vadă pe mine. Gelos... vă daţi seama", a declarat soţia individului.

"Mama îl aştepta acasă, că i-a spus că într-o lună de zile se eliberează. Am înţeles că vorbise cu copilul şi i-a zis că o să îi facă o supriză", a declarat un prieten. "Ea s-a măritat, a laut pe altcineva. El mai mult pentru copii a venit. A fost o bătaie de joc, trebuia să îi tragă în picior, nu să îl omoare", spune sora evadatului.

Intervenția este acum anchetată.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰