Situație dramatică într-o familie din municipiul Dej, unde doi părinți au ajuns să solicite în instanță ordin de protecție împotriva propriului fiu, în vârstă de 17 ani. Potrivit acestora, adolescentul este dependent de droguri, a abandonat școala și frecventează un anturaj considerat periculos, iar comportamentul său a devenit imposibil de controlat.

Doi părinţi au cerut ordin de protecţie împotriva fiului de 17 ani. Şi-a bătut mama când l-a prins cu droguri - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Părinții susțin că trăiesc într-o stare permanentă de teamă, după mai multe episoade violente petrecute în familie. Aceştia au declarat că dorm cu frică pentru că nu mai reuşesc să îl controleze, potrivit publicației Clujenii.ro.

Cel mai recent incident s-a petrecut la sfârșitul lunii aprilie 2026, când adolescentul și-ar fi agresat mama după ce aceasta i-a găsit droguri în buzunare. Speriată, femeia a apelat numărul de urgență 112 și a cerut intervenția poliției.

În urma incidentului, polițiștii au dispus internarea minorului la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, în cadrul Clinicii de Psihiatrie Pediatrică, precum și emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva acestuia.

Articolul continuă după reclamă

Audiat de la distanță prin aplicația WhatsApp, adolescentul a recunoscut conflictul cu mama sa și a explicat cum s-a produs incidentul.

"M-am trezit, am mers la baie, am avut droguri în buzunar, acestea mi-au căzut, mama mea mi le-a luat şi a sunat la poliție, iar eu am lovit-o pentru că m-am speriat și nu voiam să cheme poliția", a relatat minorul, conform sursei citate.

Întrebat dacă au mai existat episoade similare, băiatul a admis că au existat conflicte repetate în familie, însă a susținut că nu și-a agresat niciodată tatăl.

"Au mai fost altercații, dar nu mi-a găsit droguri, ci aveam sare. Cu ea am mai avut conflicte, dar pe tatăl meu nu l-am lovit niciodată", a declarat adolescentul.

Minorul a mai precizat că a început consumul de substanțe psihoactive în jurul vârstei de 14-15 ani. De asemenea, acesta a afirmat că nu dorește să urmeze un program de dezintoxicare, motivând că nu ar fi dispus să fie internat într-un centru unde nu cunoaște pe nimeni.

Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoria Dej, după ce părinții au solicitat emiterea unui ordin de protecție permanent. Adolescentul nu a fost prezent fizic în sala de judecată, fiind internat în continuare în unitatea medicală din Cluj-Napoca.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰