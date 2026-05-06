Goliath, primul ligru din România, a murit într-un incendiu la grădina zoloogică din Zaharești, Suceava

A murit Goliath, primul ligru din România, în urma unui incendiu izbucnit la grădina zoologică din Zaharești, judeţul Suceava. Animalul era ținut în carantină chiar în zona din care a pornit focul.

de Nicu Tatu

la 06.05.2026 , 16:45
Incendiul a afectat o cabană din lemn și mai multe spații de depozitare din incinta obiectivului de agrement, existând risc de extindere la alte construcții. Deși flăcările nu s-au manifestat direct în zona principală a animalelor, ligru nu a putut fi salvat.

Intervenția a fost una amplă, pompierii militari din Suceava, Fălticeni și Gura Humorului, alături de serviciile voluntare din Ilișești și Cornu Luncii, acționând cu mai multe autospeciale, o autoscară și echipaje medicale.

Majoritatea animalelor au fost salvate, iar cele de talie mare aflate în apropierea zonei afectate - precum porcii spinoși, lamele și cangurii - au fost evacuate la timp. Totuși, autoritățile nu pot spune încă dacă există și alte pierderi, urmând ca o evaluare completă să fie făcută după lichidarea incendiului și accesul în toate spațiile.

Incendiul a fost localizat, iar echipele de intervenție continuă operațiunile pentru stingerea completă a focarelor. Grădina zoologică era închisă publicului în momentul producerii incidentului.

Ligrul este o combinație între leu și tigru, iar în lume există doar 20 de astfel de exemplare. La maturitate, ligrul ajunge să aibă agilitatea unui tigru și forța unui leu.

