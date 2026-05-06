Teamă, incertitudine, planuri tăiate de pe listă. Angajaţi sau antreprenori, toţi românii resimt efectele crizei politice şi se aşteaptă la ce e mai rău. Unii nu mai investesc, alţii nu mai cheltuie. O spirală care duce la blocaj în multe domenii-cheie. Unii patroni nu mai angajează şi nu mai cresc salariile, în timp ce alţii au apelat, deja, la concedieri. În ultimele zile veştile proaste dinspre Banca Centrală se ţin lanţ. Am ajuns la cel mai slab leu din istorie.

Marian lucrează într-un magazin de cartier şi se consideră norocos pentru că are încă job. Mulţi prieteni de-ai săi se confruntă cu probleme la locurile de muncă.

"S-au simţit anumite minusuri şi pe partea salarială şi restructurări la unii dintre ei. Se simt strâmtoraţi, ameninţaţi într-o oarecare măsură de situaţia în care ne aflăm", a povestit Marian Constantin.

Temerile angajaţilor sunt, de fapt, şi frământările patronilor care se uită atent spre scena politică înainte de a lua orice decizie.

"Suntem îngrijoraţi pentru că orice înseamnă investiţie, activitate economică se bazează pe certitudine şi în momentul când incertitudinea creşte eşti stresat, îţi planuri, încerci să-ţi faci scenariul de rezervă, scenariul pesimist", a explicat Gabriel Sandu, antreprenor retail.

"Dacă eşti un antreprenor din România şi nu eşti sigur ce se va întâmpla, unde vor merge taxele, nu o să vrei să faci în acest moment investiţii", a spus şi analistul financiar Andreea Nica.

Şi nici măriri de salarii.

"S-au tăiat foarte multe lucruri. Lucrez în mediul educaţional şi atunci aici ne confruntăm cu probleme de tăieri de multă vreme", a spus o angajată din educaţie.

Aceeaşi strategie se aplică peste tot.

"Într-o perioadă de incertitudine nu cred că aceasta este principala preocupare, creşterea salarială.

Dimpotrivă, toată lumea face economie la cheltuieli", a detaliat Gabriel Sandu.

"Noi suntem la o inflaţie de 10% deja, faţă de anul trecut totul e mai scump cu 10%. Şi avem o criză internă, o criză externă. Dacă totul devine mai scump cu 15%-20% se va restrânge foarte mult puterea de cumpărare a oamenilor", susţine Andreea Nica.

Cea mai slabă monedă naţională din istorie

Între timp leul îşi continuă declinul.

Avem cea mai slabă monedă naţională din istorie. Banca Naţională a României a anunţat miercuri un curs de 5 lei şi 26 de bani pentru un euro. În creştere faţă de zilele trecute. Iar mediul de afaceri se aşteaptă ca lucrurile să se complice, cu o putere de cumpărare mai scăzută şi investiţii mai puţine.

"Ne uităm la tot ce vine din zona de HoReCa, din zona de electro-IT şi din industria mobilei - pentru că o bună parte din produse vin din import, sunt expuse la creşteri ale preţului şi consumatorul o să fie mai reticent, o să poată să-şi permită mai puţine", a declarat Iulian Lolea, economist-şef Concordia.

Consumul este în declin pentru a șaptea lună la rând. Vânzările au scăzut pe toate segmentele, inclusiv la alimente.

