Grindeanu susţine că "apocalipsa nu a venit" după căderea guvernului: "Bursa nu votează la urne"

Sorin Grindeanu susţine că "apocalipsa economică" anunţată după demiterea Guvernului Bolojan nu doar că nu a venit, ba chiar se văd efectele opuse.

Liderul PSD afirmă că în ultimele 4 zile toţi indicii economici au început să crească, ceea ce se va traduce printr-o încredere a investitorilor în România.

"În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul. De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, piețele au dat verdictul lor - exact opusul celui anunțat pe toate canalele: Bursa de la București urcă a 4-a zi consecutiv, dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani scad a 4-a zi la rând, cursul, după reacția inițială de creștere, a coborât astăzi. Aceasta nu este reacția unei piețe speriate. Este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum, în creștere și în încrederea investitorilor. Bursa nu votează la urne. Dar atunci când vorbește prin cifre, nu poate fi acuzată că face propagandă. Investitorii au dat un semnal clar, iar clasa politică trebuie să-l înțeleagă și să-l aplice urgent. Aceasta înseamnă reluarea investițiilor, redeschiderea șantierelor de școli, spitale, drumuri județene și alimentări cu apă și gaze. Repornirea economiei și stimularea mediului de afaceri reprezintă adevăratele priorități ale României post-Bolojan", a fost mesajul postat de Sorin Grindeanu pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Explicaţiile lui Daniel Dăianu la Observator despre efectele pe bursă

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Observatorul de Noapte, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a fost întrebat despre indicii bursieri "pe verde" în contextul căderii guvernului şi ce este mai relevant cursul sau bursa.

"Nu trebuie judecat în termenii indicilor bursieri. Și bursa, și mai ales piața valutară exprimă neliniște, anxietate, nervozitate. Și faptul că cei care mișcă banii, bani care intră în economia României sau ies din economia României, își pun întrebări", a spus el.

"Cursul este mai relevant în ceea ce privește reacția piețelor. Pentru că este cea mai nervoasă, hai să spunem, senzitivă piață monetară, care este și financiară. Bursa are o anume robustețe care ține de faptul că sunt actori mari pe bursă, care au o perspectivă mai largă de timp. Deci nu intră și ies după trei zile. Cei foarte fricoși pot să iasă, dar cei care investesc pe termen mai lung nu ies la primul eveniment. Și, de bine, de rău, România are un buget de acest an care a fost acceptat de fosta coaliție. Deci toate partidele din coaliție. Există resursele europene care sunt la dispoziția României. Depinde numai de capacitatea noastră de a le valorifica.

Agențiile de rating, o să vedem toți, nu se vor grăbi să depuncteze România. O vor face numai dacă vom avea un guvern fragil și care nu va da semnalele potrivite. Când spun semnale potrivite mă refer la continuarea procesului de corecție fiscal-bugetară. Și această corecție fiscal-bugetară nu este necesară fiindcă vine un îndemn de la Comisia Europeană. Și pentru că o țară nu poate, mai ales în vremurile acestea foarte, foarte urâte, cu șocuri externe, cu războaie la graniță și cu războiul acesta nenorocit din Orientul Mijlociu, cu o economie globală care și ea este foarte nervoasă, cu rupere de lanțuri de aprovizionare, cu protecționism, naționalism economic, cu o relație transatlantică care este puțin spus stricată... Deci nu ne putem permite să avem deficite bugetare de în jur de 6%, va trebui să continuăm și după 2026 corecția", a transmis acesta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰