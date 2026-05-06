N-are balta pește și, în curând, s-ar putea să nu mai aibă nici farfuria somon. Peştele a ajuns victimă a propriului succes: cu cât e mai căutat, cu atât dispare mai repede din adâncuri. Pescuitul intensiv golește oceanele, schimbările climatice sărăcesc specia, iar ciclul lui de viață intră în ape tulburi. Aşa ajunge somonul, încet, pe cale de dispariție.

Somonul a devenit vedeta din farfurie: căutat, lăudat și tot mai des pus pe masă. Problema e că, odată cu pofta tot mai mare, a scăzut numărul exemplarelor.

"Acest peşte a fost foarte, foarte apreciat, încă din vremurile trecute, a fost foarte pescuit, pescuit excesiv poate, motiv pentru care într-adevăr populaţiile naturale pot fi puse în pericol", a declarat Victor Niță, biolog la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" (INCDM).

Şi schimbările climatice l-au dat peste cap. Somonul și-a pierdut busola şi n-a mai depus icre ca înainte.

"Specia este tulburată de schimbările climatice, ceea ce a determinat o altă temperatură în nordul atlanticului, şi de acolo nu mai cârduiesc să urce pe fluviile, râurile care în Spania şi în Portugalia obişnuiau să urce şi să se reproducă", a declarat Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

În România, somonul vine pe valuri de import. Anual, peste 100.000 de tone de pește ajung din străinătate, în special din nordul Europei. Iar una dintre soluțiile de viitor se construiește chiar pe apă: acvacultura.

"Soluţia pentru a lăsa stocurile naturale să se refacă încet-încet ar fi să îl creştem în acvacultură, în cuşti. Foarte multe ţări - Norvegia, spre exemplu, este extrem de dezvoltată în acvacultura somonului şi poate ar trebui extins acest motiv de acvacultură, pentru a da răgaz de refacere stocului natural", a mai spus biologul Victor Niță.

În farfurie, somnul e recunoscut pentru calităţile sale.

"Este un peşte care are valoare nutritivă foarte mare şi, de asemenea, biologică. Este bogat în acizi graşi esenţiali şi toţi căutăm să ne liniştim articulaţiile, să ne ajutăm epiteliile şi sănătatea în general şi vasele de sânge cu aceşti acizi graşi esenţiali", a explicat Adrian Bîlbă.

Şase din zece clienţi ai unui restaurant de la malul mării comandă somon. Asta şi pentru că bucătarul este iscusit - reuşeşte să-l gătească în cel puţin cinci moduri. În suc prorpiu, la tigaie sau la cuptor.

"Ardei paddron, specific spaniol, unt cu cimbrişor şi usturoi, roşii cherry şi coaste de porumb. Avem cromatică, avem texturi şi bineînţeles şi arome diferite, care pot completa preparatul de somon", a spus Gabriel Vasile, bucătar.

Anual, un român mănâncă aproximativ 6 kilograme şi jumătate de peşte.

