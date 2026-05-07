Grădiniţa de vară 2026. Ce sectoare din Bucureşti continuă programul în acest an
Părinții din Capitală caută deja soluții pentru vacanța de vară, iar grădinițele de vară rămân una dintre cele mai importante variante. Unele sectoare din București au anunțat că vor continua programul și în 2026.
Grădinița de vară 2026 în București
Și în 2026, mai multe grădinițe din București vor funcționa pe perioada verii, pentru a veni în sprijinul părinților care lucrează și nu au soluții pentru supravegherea copiilor în vacanță.
Programul de grădiniță de vară este organizat, ca în fiecare an, în baza unei rotații între unitățile de învățământ, astfel încât anumite grădinițe să rămână deschise în lunile iulie și august.
Ce sectoare continuă programul în 2026
Potrivit informațiilor transmise de administrațiile locale și inspectoratele școlare în anii anteriori, programul este continuat, de regulă, în toate cele șase sectoare ale Capitalei, însă numărul unităților disponibile diferă.
În mod obișnuit:
- Sectorul 1 păstrează deschise mai multe grădinițe prin rotație
- Sectorul 2 organizează centre de vacanță pentru preșcolari
- Sectorul 3 continuă programul în unități selectate
- Sectorul 4 și Sectorul 5 mențin grupe speciale pentru perioada verii
- Sectorul 6 are, de regulă, cele mai multe unități incluse în programul de vară
Lista exactă a grădinițelor deschise în vara lui 2026 urmează să fie publicată de fiecare sector în parte.
Până în acest moment, Administrația Școlilor Sector 6 a anunţat că vor fi puse la dispoziție 2.300 de locuri în luna iulie și 1.500 de locuri în luna august, potrivit anunțului. Înscrierile au început de la 1 mai 2026.
Primăria Sectorului 3 va deschide luni, ora 10.00, 25 mai 2026, pe platforma online disponibilă pe primarie3.ro, înscrierile pentru programele educaţionale “Grădiniţa de Vară” şi “Şcoala de Vară”, destinate copiilor antepreşcolari, preşcolari şi şcolari.
Proiectul de hotărâre privind organizarea acestor programe urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Sector 3 în cursul săptămânii viitoare.
Pentru aproximativ 6.300 de copii, Primăria Sectorului 3 va asigura finanţarea programelor educaţionale pe perioada lunilor iulie-august 2026.
Şi Primăria Sectorului 2 a publicat lista grădiniţelor care vor participa la programul Grădiniţa de Vară.
Cum funcționează grădinițele de vară
Programul este asemănător celui din timpul anului școlar, însă activitățile sunt adaptate perioadei de vacanță. Accentul cade mai mult pe jocuri, activități recreative și socializare.
Copiii beneficiază, în general, de:
- program prelungit
- mese incluse
- activități educative și recreative
- supraveghere pe timpul zilei
În multe cazuri, copiii pot fi înscriși și la alte grădinițe decât cea la care au fost înmatriculați în timpul anului, în funcție de locurile disponibile.
Când încep înscrierile
Înscrierile pentru grădinițele de vară încep, de regulă, în lunile mai–iunie, iar părinții trebuie să depună cereri direct la unitățile participante sau online, acolo unde există această opțiune.
Actele solicitate diferă în funcție de sector și de grădiniță, însă în general sunt necesare:
- cerere de înscriere
- copie certificat de naștere copil
- acte medicale
- adeverință de salariat pentru părinți
De ce este important programul
Pentru mulți părinți, grădinița de vară este singura soluție în perioada vacanței, mai ales în cazul familiilor în care ambii părinți lucrează.
În același timp, programul îi ajută pe copii să își păstreze rutina și contactul cu activitățile educative și sociale.
Grădinița de vară 2026 continuă în mai multe sectoare din București, iar unitățile care vor rămâne deschise în lunile de vacanță urmează să fie anunțate de administrațiile locale. Înscrierile sunt așteptate la începutul verii, iar programul rămâne una dintre cele mai importante soluții pentru părinții din Capitală.
