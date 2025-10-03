Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 3 octombrie 2025. Preţul la benzină standard a scăzut cu 2 bani

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 3 octombrie 2025, preţurile la carburanţi au suferit mici oscilaţii, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.

Preţul la benzină standard este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul la benzină standard, de exemplu, a scăzut cu doi bani pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,43 şi 7,59 lei.

De asemenea, preţurile la motorină standard şi motorină premium sunt în uşoară scădere, astfel că un litru motorină standard costă între 7,68 şi 7,79 lei, iar un litru de motorină premium costă între 8,04 şi 8,34 lei.

Pe de altă parte, preţul la benzină premium este în uşoară creştere, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,06 şi 8,31 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

