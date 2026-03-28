Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă

Mieii scapă de tăiere de acest Paşte. Cu două săptămâni înainte de sărbătoare, crescătorii spun că listele de rezervări sunt la jumătate faţă de anul trecut. Clienţii sună, întreabă de preţuri, apoi închid. Îşi salvează bugetul deja afectat de scumpiri pentru cheltuieli mai importante şi mai urgente.

Într-una dintre cele mai mari ferme din judeţul Iaşi, jumătate din cei 900 de miei care cresc aici sunt destinaţi vânzării. Până acum, de abia dacă s-au rezervat câteva zeci.

"Cam 50% s-au rezervat, anul trecut aveam mult mai multe. Mulţi vor jumătăţi, întreg mai puţin. Câte un picior, toată lumea vrea câte o pulpă", a declarat Sorin Neamţu, fermier. Oferta este bogată şi în această fermă din Bistriţa. Crescătorii de aici sunt ceva mai optimişti.

Mulţi crescători au decis să menţină preţul din 2025

Reporter: Reuşiţi să valorificaţi aceşti miei?

Cristian Iacob, crescător de animale: Îi dăm, când îi dăm, îi dăm pe toţi. O să fie în jur de vreo 400 de dat, plus ce oprim, până într-o sută.

Cu gândul la clienţii fideli, dar şi de teamă să nu rămână cu mieii în fermă, mulţi crescători au decis să păstreze preţul de anul trecut. 45 de lei costă kilogramul. Cumpărat înainte de sacrificare, mielul este mai ieftin cu 20 de lei. Chiar şi aşa, pofta nu mai este aceeaşi: au tăiat-o toate celelalte scumpiri. Se vede la sat.

"Mâncăm mai puţin, că nu avem cum. Amu ne-am permis, am mâncat un miel cu familia, cu copiii. Anul acesta mâncăm o jumătate, un sfert. E greu, cum bine ştie toată lumea, dar încercăm să supravieţuim", spun clienţii.

Carnea de ied, pe masa de Paşte

... dar şi la oraş. În pieţe, carnea de miel încă nici nu a ajuns. Cu două weekenduri înainte de Paşte, galantarele din Iaşi sunt goale. "Am de la cineva de la ţară, de cumpărat, nu cumpăr! O ciorbă, un pic de friptură şi atât! Nici nu avem ce să facem cu unul întreg, nu suntem o familie mare. Mai ales dacă nu consumi regulat şi doar la ocazii. Noi nu consumăm în rest, doar de Paşte", spun clienţii.

Este, de altfel, o tendinţă la nivel naţional: românii consumă în medie cam 2 kilograme de carne de miel pe an. În schimb, se conturează o nouă modă: carnea de ied, pe masa de Paşte. Cei care îşi permit şi vor să diversifice meniul de sărbătoare o aleg pentru că are un preţ similar cu cea de miel, însă mai puţin colesterol şi mai puţine calorii.

