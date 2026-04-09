Cine nu are timp de pregătiri comandă masa de Paşte de-a gata. Iar restaurantele și cofetăriile abia fac faţă cererilor. Chiar dacă se caută porţii mai mici din cauza restricţiilor financiare, meniul nu se mai limitează doar la drob şi miel, acum poate include şi sushi.

Cozonacul se află printre cele mai comandate produse de Paște. Pentru că necesită multă răbdare şi ceva experienţă în bucătărie, mulţi apelează la profesionişti.

"Nu îmi reuşeşte niciodată cozonacul şi de aceea prefer să îl comand", a spus un client.

Sunt şi alte motive pentru care sunt preferate mesele de-a gata.

"Mai economisesc timp, poate şi bani. Nu contează că nu gătesc eu sau că le comand de la restaurant, poate că sunt mai bune la restaurant decât cum le gătesc eu", a spus un alt client.

"Am avut clienţi care cu 20 de minute înainte să închidem: 'Dom’le, mai aveți cozonaci? Am greșit cozonacii și nu am timp'. Undeva la 1500 de cozonaci anul acesta, o creștere de 20% față de anul trecut. Cozonacul, din perspectiva noastră, nu este un produs ușor de făcut", a declarat Mircea Ioan, proprietar cofetărie.

Şi drobul e lăsat pe mâna celor mai pricepuţi bucătari

"Comenzile se întind pe mai multe zile, pe joi, vineri şi sâmbătă. Noi pregătim comenzile din aproape în aproape, de pe o zi pe alta. Avem salată de boeuf, sarmale, pilaf, iahnie de fasole", a precizat Dragos Bercea, bucătar chef.

Alte restaurante s-au adaptat gusturilor moderne şi au reinterpretat preparatele tradiţionale.

"Avem preparate pe bază de miel, berbecuţ şi oaie. Au început să vină comenzi de la colegii noştri. Avem peste sută de comenzi. În principiu comandă produse care ţi-ar fi mai complicat să le găteşti acasă şi comandă meniul complet, de la gustare până la bază", a spus Ion Ceban, manager restaurant.

La Iaşi, comenzile la restaurante sunt mai puţine, dar diferite.

"Oamenii preferă să meargă pe ideea de platouri, platouri de sushi. În anii ăştia oamenii au ajuns să prefere ceva mai nou", a spus Ioana Gabriela Ceauş, manager restaurant.

Dincolo de preparatele tradiţionale, cei care vor să aibă pe masa de Paşte şi ceva inedit comandă platouri cu bruschete făcute cu guacamole, somon şi roşii. Dar pentru că preţul unui astfel de platou este 90 de lei, cei care comandau anul trecut două, au ales ca anul acesta să împartă un singur platou în două porţii mai mici pentru a face economie.

Ultimele date arată că 72% dintre români mănâncă de paşte acasă pentru că nu au bani să iasă la restaurant.

