Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi pe 23 februarie. Au crescut cu până la 6 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 23 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 23.02.2026 , 14:24
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim în primul rând despre o creştere a preţului cu şase bani pe litru la benzină standard. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,81 şi 7,95 lei.

De asemenea, preţurile la motorină au crescut cu trei bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,12 şi 8,23 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,48 şi 8,78 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la benzină premium şi GPL au rămas nemodificate. Un litru de benzină premium continuă să coste între 8,38 şi 8,67 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,96 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret benzina pret motorina pret gpl pret carburanti
Înapoi la Homepage
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat”
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: &#8220;M-am curăţat&#8221;
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
A început Postul Paştelui. Îl ţineţi?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 23 februarie. Au crescut cu până la 6 bani pe litru