Care sunt preţurile la carburanţi pe 23 februarie. Au crescut cu până la 6 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 23 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim în primul rând despre o creştere a preţului cu şase bani pe litru la benzină standard. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,81 şi 7,95 lei.

De asemenea, preţurile la motorină au crescut cu trei bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,12 şi 8,23 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,48 şi 8,78 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la benzină premium şi GPL au rămas nemodificate. Un litru de benzină premium continuă să coste între 8,38 şi 8,67 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,96 lei.

