Doi bărbaţi, găsiţi morţi într-un bloc din Deva, în apartamente diferite. Ar fi inhalat monoxid de carbon

Descoperire șocantă într-un bloc din Deva. Doi bărbați, de 63 și 38 de ani, au fost găsiți fără viață în apartamente diferite, la câteva ore distanță unul de celălalt. Primele concluzii ale medicilor legiști arată că ambii s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

O femeie, rudă cu bărbatul de 63 de ani, a sesizat autorităţile, după ce acesta nu a mai răspuns apelurilor.

"Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 22 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat într-un apartament al imobilului un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaş, decedat. În timpul efectuării cercetărilor la faţa locului, la etajul superior al imobilului, într-un alt apartament, a fost descoperită o altă persoană decedată, respectiv un bărbat de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva", a precizat IPJ Hunedoara.

Trupurile neînsufleţite au fost transportate la Serviciul Judeţean de Medicină Legală.

"În urma efectuării necropsiei medico-legale, s-a stabilit faptul că decesul celor două persoane, găsite fără viaţă într-un imobil din municipiul Deva, în cursul zilei de 22 februarie a.c., ar fi survenit ca urmare a intoxicaţiei cu monoxid de carbon. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul", a transmis IPJ Hunedoara.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit, conform procedurilor, pentru ucidere din culpă.

