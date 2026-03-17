Preţul motorinei standard a depăşit astăzi 9 lei per litru şi s-ar putea apropia periculos de pragul psihologic de 10 lei per litru. În contextul scumpirilor carburanţilor, pe fondul crizei din strâmtoarea Ormuz, provocată de războiul dintre SUA-Israel şi Iran, unele voci spun că pentru bugetul statului nu este chiar atât de rău. Asta pentru că statul încasează mai mult din TVA, dar şi din acciza la carburanţi. Avocatul Gabriel Biriş contrazice totuşi această variantă.

Scumpirea carburanţilor e o lovitură pentru toţi şoferii. Motorina a trecut de 9 lei per litru, iar situaţia din Orientul Mijlociu pare departe de a se calma, ceea ce ar putea însemna şi alte scumpiri la pompă. În acest context, este bugetul de stat avantajat sau afectat? Unele voci spun că o scumpire a carburanţilor aduce mai mulţi bani la buget pentru că statul încasează mai mult TVA şi mai mult din acciză. Specialist în fiscalitate, Gabriel Biriş combate prin calcule această ipoteză. El a făcut calculul pentru Observator. Biriş susţine că scumpirea loveşte în şofer şi nu ajută foarte mult statul. Practic, şoferii resimt din greu fiecare alimentare, dar pentru buget suma colectată nu este chiar atât de mare la final de zi.

Gabriel Biriş explică cât a câştigat statul până acum

"La motorină, 12 milioane litri pe zi, preţ initial 8.25 lei per litru, preţ azi 9.10 lei per litru. Considerăm că 75% din cantitatea vândută este consumată de companii, restul de persoane fizice. La companii, e deductibil, deci creşterea preţului nu aduce bani la buget. Azi, câştigul statului e de doar 442.000 lei.

Pe toată perioada de 17 zile, luând un preţ mediu de 8.68 per litru, câştigul din motorină este de 3.762.000 lei.

La motorină, consumul zilnic 12 milioane litri. La benzină, consum zilnic 3,5 milioane litri, din care doar 25% la companii, restul la persoane fizice. Preţ de început 7.97 lei, acum 8.56 lei.

Azi, statul a încasat în plus 451.000 lei. Total azi şi cu motorina: 900 mii lei.

În total, în cele 17 zile, statul a încasat în plus 3.834.000 lei. Total benzină şi motorină: 7.597.000 lei", explică avocatul Gabriel Biriş.

Lucia Cujbă

