Cum se transformă deşeurile din plastic în benzină şi motorină. Proiectul început acasă de un tânăr american

Un cercetător american susţine că a dezvoltat un dispozitiv capabil să transforme deşeurile din plastic în combustibil, printr-un proces de descompunere termică. Proiectul lui Julian Brown, început cu teste făcute acasă şi bazat pe principiul pirolizei, a devenit viral şi este acum dezvoltat printr-un startup, însă mai are nevoie de validări independente şi teste de siguranţă.

Deşeurile din plastic sunt printre cele mai răspândite forme de poluare de pe planetă, iar în ultimii ani tot mai multe proiecte încearcă să le ofere o a doua viaţă. Unele sunt transformate în ambalaje noi, mobilier sau materiale textile. Un tânăr american susţine însă că a găsit o utilizare mult mai spectaculoasă: transformarea plasticului în combustibil, scrie El Economista.

Julian Brown, în vârstă de 21 de ani, spune că a creat un dispozitiv capabil să transforme deşeuri din plastic în benzină şi motorină, folosind un proces de descompunere termică bazat pe încălzirea materialului.

Ideea care a pornit din teste făcute acasă

Potrivit sursei citate, ideea îl preocupa de mai mulţi ani pe Julian Brown, care a început să se documenteze şi să înveţe singur cum ar putea funcţiona un astfel de sistem. Primele teste au fost făcute chiar la el acasă, unde a încercat să înţeleagă ce tipuri de plastic pot fi reutilizate, cum pot fi mărunţite şi cum poate fi controlată temperatura amestecului.

Unul dintre punctele esenţiale ale procesului era evitarea arderii directe a plasticului, care ar fi compromis rezultatul. În locul combustiei, sistemul se bazează pe încălzire controlată.

Cum funcţionează procesul de piroliză

Întregul proiect are la bază principiul pirolizei, un proces termochimic prin care materia organică şi plasticul sunt descompuse la temperaturi ridicate, în absenţa oxigenului.

În aceste condiţii, materialul nu arde, ci se descompune şi poate genera trei tipuri de subproduse: gaze, lichide, precum bio-uleiurile, şi un reziduu solid, asemănător cărbunelui sau biocharului.

Scopul iniţial al lui Brown nu a fost producţia în cantităţi mari, ci demonstrarea faptului că plasticul poate fi descompus controlat şi transformat într-o formă de combustibil. Succesul proiectului şi viralizarea acestuia l-au determinat însă să îşi profesionalizeze sistemul.

Tânărul dezvoltă acum ideea printr-un startup numit NatureJab. Chiar şi aşa, proiectul este încă departe de etapa în care ar putea fi considerat o soluţie matură sau utilizabilă la scară largă.

Urmează validări, teste şi protocoale de siguranţă

Pentru ca sistemul să poată trece din zona de experiment în cea de aplicaţie practică, sunt necesare validări independente, teste repetabile, controale de calitate şi protocoale clare de siguranţă.

Deocamdată, cazul lui Julian Brown rămâne un exemplu de iniţiativă în zona reciclării şi reutilizării deşeurilor din plastic, dar şi un proiect care trebuie verificat riguros înainte de a putea fi prezentat ca soluţie concretă pentru problema poluării.

