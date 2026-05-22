Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină, în Giurgiu. Combustibilul s-a scurs pe calea ferată şi pe câmp

Alertă în judeţul Giurgiu, după ce un tren marfar încărcat cu motorină a lovit o cisternă care transporta acelaşi combustibil. În urma impactului, locomotiva şi cisterna au fost avariate, iar motorina s-a scurs pe terasamentul căii ferate şi pe câmp. Şoferul cisternei şi mecanicul locomotivei au fost evaluaţi de medici, în timp ce pompierii intervin pentru prevenirea unui incendiu şi pentru transvazarea combustibilului.

Coliziune între un tren marfar şi o cisternă, ambele încărcate cu motorină, în Giurgiu - ISU Giurgiu

Un tren marfar a lovit, vineri, o cisternă, în judeţul Giurgiu. Ambele sunt încărcate cu motorină şi se înregistrează scurgeri de combustibil, scrie News.ro.

"O cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă şi trei vagoane, de asemenea încărcate cu motorină", anunţă, vineri, ISU Giurgiu.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu mai multe autospeciale, echipaje de poliţie, reprezentanţi ai Gărzii de Mediu şi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti.

Articolul continuă după reclamă

"În urma coliziunii, locomotiva şi cisterna au fost avariate, fiind înregistrate scurgeri de motorină pe terasamentul căii ferate şi pe câmp", precizează sursa citată.

Vagoanele trenului nu au fost afectate.

"Şoferul cisternei şi mecanicul locomotivei au fost monitorizaţi de echipajul SAJ la locul evenimentului", mai transmit pompierii.

Aceştia asigură măsurile de prevenire a incendiilor, urmând ca motorina să fie transvazată într-o altă cisternă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰