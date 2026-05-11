Măsuri de criză în India. Modi cere limitarea consumului de combustibil, a călătorii şi a importurilor

Creșterea explozivă a prețurilor la energie, provocată de conflictul din Iran, începe să producă efecte majore în una dintre cele mai populate țări din lume. Premierul indian Narendra Modi a lansat un apel fără precedent către populație, cerând cetățenilor să reducă deplasările, să lucreze de acasă și chiar să evite cumpărarea de aur, pentru a limita presiunea economică asupra țării.

Prim-ministrul indian, Narendra Modi, a cerut duminică o serie de măsuri, inclusiv conservarea combustibilului, practici de lucru de acasă și limitări ale călătoriilor și importurilor, deoarece creșterea prețurilor globale la energie pune presiune asupra rezervelor valutare ale țării, potrivit Reuters.

Oamenii ar trebui să acorde prioritate revenirii la munca de acasă și la întâlnirile online, adoptate pe scară largă în timpul pandemiei de COVID-19, spunând că acest lucru ar ajuta India să consume mai puțin combustibil, a spus Modi.

"În situația actuală, trebuie să punem mare accent pe economisirea valutelor străine", a spus Narendra Modi.

Modi le-a cerut, de asemenea, oamenilor să folosească transportul public, cum ar fi metroul, și să folosească mașina împreună, acolo unde este posibil, pentru a economisi combustibil.

India, al treilea cel mai mare importator și consumator de petrol din lume, a declarat la sfârșitul lunii trecute că nu există nicio propunere de majorare a prețurilor la pompă pentru motorină și benzină, plasându-se printre țările care încă nu au majorat prețurile, în ciuda creșterii prețurilor la nivel global.

Modi a îndemnat oamenii să evite cumpărarea de aur, pe care India cheltuie mult în timpul nunților, și să reducă călătoriile neesențiale în străinătate timp de cel puțin un an pentru a economisi valută.

El a îndemnat familiile să reducă consumul de ulei de gătit, descriind această măsură ca fiind atât sănătoasă, cât și patriotică.

Modi le-a cerut, de asemenea, fermierilor să reducă utilizarea îngrășămintelor cu până la jumătate.

