O perturbare fără precedent pentru această perioadă a anului a vortexului polar, combinată cu un episod El Nino de intensitate excepţională, ameninţă să provoace o iarnă mai rece decât se anticipa în Europa, într-un moment în care rezervele de gaze naturale sunt deja foarte scăzute. Analiştii avertizează că o creştere a consumului pentru încălzire ar putea declanşa noi scumpiri ale energiei, relatează CNBC.

Meteorologii monitorizează o destabilizare neobişnuit de timpurie a vortexului polar stratosferic, un sistem de vânturi puternice care menţine în mod obişnuit aerul extrem de rece în regiunea arctică. Modificările acestuia pot favoriza pătrunderea maselor de aer rece spre Europa şi America de Nord.

Riscurile, deosebit de mari pentru piaţa europeană a gazelor naturale

Fenomenul coincide cu un episod El Nino deosebit de puternic, asociat în general cu temperaturi globale mai ridicate şi modificări ale precipitaţiilor. Combinaţia este atât de rară încât specialiştii nu dispun de un precedent istoric relevant pentru a estima efectele asupra cererii mondiale de energie.

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Simon Lee, specialist în ştiinţe atmosferice la Universitatea St Andrews din Marea Britanie, a explicat că o încălzire bruscă a stratosferei poate apărea în timpul unui episod El Nino, însă meteorologii anticipau destabilizarea vortexului polar abia în februarie, nu în noiembrie.

O asemenea perturbare ar putea creşte probabilitatea unor episoade de frig în nord-vestul Europei şi estul Statelor Unite, deşi amploarea şi durata acestora rămân incerte.

Riscurile sunt deosebit de mari pentru piaţa europeană a gazelor naturale. Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie, Europa a început sezonul rece cu nivelul stocurilor de gaze cel mai redus din ultimul deceniu, ceea ce limitează capacitatea statelor de a face faţă unei creşteri neaşteptate a consumului.

Agenţia a avertizat că rezervele europene reduse şi capacităţile limitate de stocare din unele ţări importatoare de gaze naturale lichefiate din Asia şi America de Sud ar putea intensifica concurenţa pentru transporturile de GNL şi ar exercita presiuni asupra preţurilor.

Florence Schmit, strateg principal pentru energie la Rabobank, a declarat că Europa se confruntă simultan cu două surse majore de volatilitate: riscurile geopolitice şi condiţiile meteorologice. Situaţia este complicată de perturbările livrărilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu.

Situaţia, complicată şi din cauza perturbărilor din Orientul Mijlociu

Până recent, analiştii anticipau că fenomenul El Nino va favoriza o iarnă relativ blândă în Europa, reducând necesarul de încălzire. Însă destabilizarea timpurie a vortexului polar ar putea modifica semnificativ aceste estimări.

Schmit a atras atenţia că depozitele europene au înregistrat retrageri foarte mari de gaze în ultimele două săptămâni, un fenomen neobişnuit pentru această perioadă a anului. Dacă ritmul se menţine în lunile următoare, preţurile energiei ar putea creşte puternic, de această dată din cauza vremii, nu doar a tensiunilor geopolitice.

Preţurile europene ale gazelor au atins la sfârşitul lunii octombrie 103,9 euro pe megawatt-oră, niveluri nemaiîntâlnite de la criza energetică din 2022. Vineri, contractele futures de referinţă TTF din Olanda, cu livrare în decembrie, se tranzacţionau în jurul valorii de 87,28 euro pe megawatt-oră.

David Lewis, analist principal pentru gaze naturale la Wood Mackenzie, a declarat că nu există un precedent pentru suprapunerea unei destabilizări atât de timpurii a vortexului polar cu un episod El Nino de asemenea intensitate.

Potrivit acestuia, începutul sezonului de încălzire din Europa a fost deja relativ rece, iar vitezele reduse ale vântului în nordul continentului au agravat situaţia, limitând producţia de energie eoliană şi sporind necesarul de gaze.

Retragerile din depozite în prima jumătate a lunii noiembrie s-au numărat printre cele mai mari înregistrate vreodată pentru această perioadă, a precizat Lewis.

Specialistul avertizează că o nouă scădere a temperaturilor sau menţinerea vântului slab ar putea afecta disproporţionat echilibrul dintre cererea şi oferta de gaze în Europa, determinând noi creşteri ale preţurilor în lunile decembrie şi ianuarie.