OMV Petrom începe să caute gaze și în Bulgaria: Foraj de 170 milioane € în perimetrul Han Asparuh

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din România, a început să caute gaze și în Bulgaria, în Marea Neagră, în zona Han Asparuh, aflată la sud de perimetrul Neptun Deep, unde se forează în România.

OMV Petrom caută gaze în Marea Neagră și în Bulgaria. Han Asparuh este o zonă foarte mare și adâncă, peste 2.000 m adâncime, iar compania vrea să vadă dacă acolo există gaze naturale care pot fi extrase.

Han Asparuh ar putea produce gaz aproape dublu față de Neptun Deep

Perimetrul Han Asparuh din Marea Neagră ar putea produce aproape dublu față de Neptun Deep, ajungând, potrivit simulărilor, la până la 13 miliarde de metri cubi de gaze pe an. Dacă se confirmă rezervele, gazele vor fi extrase de OMV Petrom și partenerul său israelian, NewMed Energy. Inițial, zona era operată de compania franceză TotalEnergies, dar aceasta s-a retras în 2022, iar OMV Petrom a preluat conducerea proiectului.

OMV Petrom face aceste lucrări împreună cu un partener din Israel, NewMed Energy, și folosesc tehnologii moderne și nave speciale de foraj. Vor fora două sonde de explorare, iar întreaga operațiune costă în jur de 170 de milioane de euro. Obiectivul este să descopere noi resurse de gaze și să ajute la securitatea energetică a regiunii, adică Europa de Sud-Est să depindă mai puțin de gazele din alte țări, cum ar fi Rusia.

"Suntem încântați să demarăm forajul de explorare în Bulgaria, un pas major care consolidează prezența noastră în Marea Neagră. Operarea simultană a două instalații de foraj, una în largul Bulgariei și cealaltă în largul României, reprezintă o realizare remarcabilă pentru echipa noastră. Acest proiect completează operațiunile existente și subliniază angajamentul nostru de a contribui la securitatea energetică a regiunii", a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Două sonde vor începe să foreze simultan până la finalul anului

Nava de foraj Globetrotter I, deținută de Noble Corporation, a ajuns în Bulgaria. Locația primei sonde, Vinekh-1, este la aproximativ 200 km est de Varna, în zona în care adâncimea apei este de circa 2.000 de metri. Pregătirile finale sunt în curs pentru a începe forajul de până la sfârșitul anului.

"Credem în potențialul Mării Negre pentru regiune și împreună cu partenerii de la NewMed Energy ne-am angajat să investim pentru explorarea acestuia. Este un moment important, care reflectă expertiza noastră de operator deep offshore în regiunea Mării Negre. Campania de foraj include două sonde, iar costurile totale sunt estimate la circa 170 milioane de euro. Tehnologia avansată și cele mai înalte standarde de siguranță sunt esențiale pentru operațiunile noastre", a declarat Cristian Hubati, Membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare și Producție.

"Începerea acestei campanii de foraj marchează un moment important pentru parteneriatul nostru și pentru dezvoltarea resurselor energetice din regiune. Perimetrul Han Asparuh are un potențial semnificativ și deschide noi oportunități pentru Bulgaria. Totodată, este un pas important pentru extinderea operațiunilor noastre în Europa de Sud-Est", a declarat Yossi Abu, CEO al NewMed Energy.

Campania de foraj de explorare include două sonde, cu un buget total de circa 170 milioane de euro. Halliburton va furniza servicii integrate de foraj, iar SLB se va ocupa de testarea sondelor. Campania de foraj este estimată să dureze aproximativ cinci luni.

