Începe şcoala, iar prima lecţie e despre ţinută. Uniformă, sacou, cravată şi ecuson. Dar nu peste tot. Sunt şi elevi care au liber la etichetă şi vin îmbrăcaţi după cum vor. Iar moda dictează şi cheltuiala. De la câteva sute de lei la mii de lei.

Unii, cu ţinută la indigo, în uniformă. "Am crescut și am învățat numai cu uniforma. Ar fi mai disciplinați, nu ar veni fetele unele care depășesc uneori și profesoarele", spune un părinte. O ținută de bază, cu cămașă albă și fustă sau pantaloni, costă cel mult 150 de lei. Dacă adăugăm sacoul, cravata și ecusonul, costul total urcă la aproximativ 300 de lei. Ţinuta la indigo nu este pe placul tuturor. Mulţi elevi strâmbă din nas în faţa şifonierului.

Inspectoratul Şcolar spune că fiecare unitate de învăţământ îşi poate stabili propriul regulament

"Au fost situaţii în care s-a scăzut nota la purtare şi a urmat scandalul de rigoare. Cu părinţi extrem de revoltaţi. Semnează un contract educațional, că vor respecta regulamentele școlii, dar părinții ei înșiși sunt primii care nu respectă nicio regulă. Ei primesc o atenționare. pe care părinții o primesc în timp real, la cinci asemenea atenționări legate de ținută, ei pierd un punct la purtare", a declarat Andreia Bodea, directorul Colegiului "I.L. Caragiale". "Elevii de la nivelul școlar primar, cât și de la cel gimnazial, respectă această regulă de a purta uniformă alcătuită din tricou, fustiță, pantaloni. Preţurile sunt într-o dinamică, 300-350 de lei", a declarat Mihaela Troncea-Sandu, directorul unei şcoli private.

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Însă nu toate școlile merg pe uniformă. "Opinia este mai degrabă împotriva adoptării unei astfel de măsuri, a uniformei obligatorii. Copiii sunt complet împotriva acestei măsuri, nu și-ar dori să poarte zi de zi cu aceeași uniformă, aceeași culoare și identică", a declarat Claudiu Ivan, membru al Consiliului de Administraţie al liceului Moisil. Inspectoratul Şcolar spune că fiecare unitate de învăţământ îşi poate stabili propriul regulament, inclusiv reguli privind ţinuta.