Grevă la fabrica de arme şi muniţii de la Braşov. Angajaţii au ieșit în stradă, supăraţi că nu au primit salariile la timp. Directorii recunosc că sunt probleme, angajaţii nu îşi pot explica de ce nu are comenzi fabrica de armament când avem un război la graniţă.

Angajații fabricii Carfil au ieșit, azi dimineaţă, cu fluiere și pancarte în fața uzinei.

"Nu ne-am primit salariile de o lună. Am noroc că soţul meu lucrează în altă parte, nu lucrăm amândoi în aceeaşi instituţie. Că dacă am fi lucrat amândoi în aceeaşi instituţie, ratele nu ne aşteaptă", a spus o angajată.

"Nici bonuri, nici salariile. Acum urmează avansul şi nu am primit nimic până acum", a declarat un protestatar.

Articolul continuă după reclamă

"Noi am muncit în iulie şi nu ne-a dat lichidare pe iulie. Acum vine avansul, pe 30. Nu ne-a dat bonurile de masă. Lumea are rate", a spus un alt angajat.

Conducerea fabricii recunoaște că este o problemă, dar crede că nu foarte gravă.

Mircea Tanțău, directorul fabricii: Nu este o situaţie de criză. Depinde cum o priviţi. Din punctul meu de vedere nu e o criză că ai întârziat zece zile. Le-am spus şi astăzi că lucrurile, cert, se vor repeta.

Reporter: Se vor repeta întârzierile?

Mircea Tanțău: Da, în septembrie, da.

"Este inadmisibil ca la graniţă să existe un război şi Carfil, care produce muniţie de război, şi nefiind embargou pe acest lucru, să nu aibă comenzi. Când au fost angajaţi aici, tineretul a fost amăgit cu promisiuni că vor avea comenzi pentru 10 ani de acum încolo. Unde sunt acele comenzi?", a spus un angajat.

Carfil face parte din Compania Națională Romarm și produce, printre altele, muniție antitanc, pentru infanterie și artilerie, drone și sisteme antidrone. În uzină lucrează acum 579 de oameni.

"Nu aţi fost plătiţi nici măcar să vă puteţi plăti datoriile. Am ieşit pentru plata salariilor, pentru un viitor mai bun", spune liderul angajaţilor.

Fabrica de muniţie de la Braşov a avut 50 de millioane de euro cifră de afaceri şi două milioane şi jumătate de euro profit în 2024. Anul trecut, însă, nu s-au concretizat toate contractele pe care se baza, iar directorul încearcă acum să găsească alţi clienţi.