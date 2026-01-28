2.430 de lei. Vorbim despre suma pe care toţi cei care au în întreţinere părinţi sau soţi o datorează asigurărilor de sănătate, pentru fiecare persoană care nu are serviciu sau alte venituri fiscalizate. Vorbim despre cei care, de la 1 septembrie 2025, nu mai sunt coasiguraţi automat.

Peste 650.000 de persoane, vă reamintesc, au rămas fără coasigurare gratuită la inceputul toamnei, anul trecut. Reglementări noi la regimul fiscal, menite să aducă fonduri noi în sistem. Dacă aceste persoane doresc în continuare să beneficieze de asigurarea de sănătate, de la această dată au fost nevoite să plătească CASS. După caz, prin soţii sau copiii care au deja venituri fiscalizate. Suma nu e de neglijat. Vorbim pentru 2026 de 2.430 de lei per coasigurat, ceea ce înseamnă 10% din plata unui salariu minim brut pe jumătate de an. Se plăteşte în două tranşe, prima dintre ele, de 608 lei, la momentul trimiterii declaraţiei.

Modelul actualizat al declaraţiei unice este usor de găsit pe site-ul ANAF

Modelul actualizat al declaraţiei unice este usor de găsit pe site-ul ANAF, formularul D212, privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Dar puteţi completa şi pe o varianta printată. Şi iată cum se completează: Datele de identificare, nume prenume cnp sunt ale persoanei cu venituri fiscalizate NU ale celei care se află în întreţinere! Bifaţi însă căsuţa "persoane în întreţinere (estimat 2026)". Apoi aveţi opţiune de .. adaugă persoane! şi din list a de coasiguraţi alegeţi ceea ce doriţi: sot , soţie sau părinte. E foarte intuitiv. Iar dacă aveţi mai multe persoane de asigurat, pur şi simplu repetaţi paşii. Şi aici completati datele acelei persoane.

După ce aţi terminat cu această procedură vi se va afişa Sumarul Obligaţiilor de plată, generat automat. Veţi vedea acolo sumele. Apăsaţi butonul care generează fişier PDF pentru depunere şi trimiteţi declaraţia dar prin contul dumneavoastră. Ca sfat, varianta on-line este mult mai simplă, mai intuitivă spuneam mai devreme, şi dacă urmaţi cu puţină atenţie paşii nu aveti cum să greşiti. Dar, există şi varianta să descărcaţi fisierul pe hartie şi să-l completaţi. E vorba de o variantă care cuprinde toate situaţiile. Asta înseamnă mult mai multe pagini, mai multe secţiuni şi trebuie să fiţi bineînţeles mult mai atenţi la completare.

