Obiceiul simplu de dimineață care poate prelungi viața, fără diete drastice. Explicaţiile unui cardiolog

Modul în care începe dimineața poate influența semnificativ sănătatea pe termen lung, chiar înainte de prima masă a zilei. Un cardiolog susține că un obicei matinal simplu poate îmbunătăți analizele de sânge și poate contribui la longevitate, fără diete drastice sau eforturi extreme, relatează Hindustan Times.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 08:46
Obiceiul simplu de dimineață care poate prelungi viața, fără diete drastice. Explicaţiile unui cardiolog - Sursa: Profimedia

Dr. Sanjay Bhojraj, cardiolog cu peste 20 de ani de experiență în medicină funcțională, explică faptul că primele ore ale dimineții joacă un rol esențial în reglarea metabolismului, a glicemiei și a nivelului de stres. Potrivit specialistului, hormonii de stres ating un vârf natural dimineața, iar dezechilibrele pot apărea chiar înainte de micul dejun.

"Mulți pacienți subestimează impactul rutinei de dimineață asupra sănătății metabolice. Un început de zi gestionat greșit poate afecta întreaga zi, chiar și în cazul persoanelor care mănâncă sănătos și fac sport", susține Dr. Bhojraj.

Primele ore ale dimineții joacă un rol esențial în reglarea metabolismului

Cardiologul subliniază importanța transmiterii unor semnale biologice corecte încă de la trezire. Acest lucru presupune reducerea stimulilor de stres imediat după trezire, stabilizarea glicemiei înainte de prima masă și respectarea ritmului biologic natural. De asemenea, consistența este mai importantă decât intensitatea efortului depus.

Potrivit medicului, un început de zi predictibil ajută organismul să gestioneze mai eficient inflamația, nivelul de energie, stocarea grăsimilor și capacitatea de recuperare.

Semnalele biologice transmise organismului la începutul zilei

În cadrul programelor coordonate de Dr. Bhojraj, analiza constantă a indicatorilor biologici a scos la iveală probleme frecvente, precum răspunsuri dereglate la stres și sincronizare metabolică deficitară, inclusiv la pacienți care urmează diete stricte și programe intense de exerciții fizice. Corectarea semnalelor transmise organismului la începutul zilei a dus, în timp, la îmbunătățiri constante ale analizelor de sânge. 

Pacienții au raportat mai multă energie după câteva săptămâni, o recuperare mai bună și pierdere graduală de grăsime, fără schimbări agresive ale stilului de viață. 

