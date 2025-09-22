Chiriaşii îşi doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere şi doresc să le achite lunar proprietarilor sub 300 de euro, reiese dintr-un raport al unei platforme imobiliare.

Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii - Shutterstock

Conform sursei citate, vechimea imobilelor este mai puţin relevantă, cât timp preţul este bun, dar dacă ar putea să aleagă chiriaşii ar prefera o locuinţă nouă. "Tot mai puţini sunt cei care acceptă un compromis pentru a-şi reduce cheltuielile, când vine vorba de semnarea unui contract de închiriere", arată rezultatele unui sondaj realizat de Imobiliare.ro.

În momentul de faţă se caută cumpărători în cele mai mari nouă oraşe din ţară - Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov, Timişoara, Constanţa, Iaşi, Craiova, Oradea, Sibiu - pentru 31.700 de apartamente, circa 46% dintre acestea aflându-se în blocuri noi. Oferta este cu 11% mai scăzută decât în urmă cu doi ani, dar ponderea locuinţelor noi în totalul celor disponibile la nivelul pieţei este în creştere, menţionează sursa citată.

Cele mai multe apartamente de închiriat sunt disponibile în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi în Iaşi. Cele mai mari chirii sunt achitate, în general, de chiriaşii din Capitală şi din Cluj-Napoca.

"Avem un decalaj semnificativ între aşteptările chiriaşilor şi realitatea pieţei când 40% din chiriaşi caută locuinţe setându-şi un buget mai mic decât nivelul mediu al pieţei, ceea ce duce inevitabil la frustrări şi la un proces ineficient de căutare. În acest context, informarea corectă şi transparenţa devin esenţiale: atât chiriaşii, cât şi proprietarii trebuie să îşi ajusteze aşteptările în funcţie de realitatea actuală a pieţei", a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, citat în comunicat.

Ce caută chiriaşii

Chiriaşii aflaţi, în momentul de faţă, în căutarea unei locuinţe sunt interesaţi, în principal, de apartamentele cu 2 camere, arată raportul. "Acestea au cea mai mare proporţie în totalul ofertei şi pot fi considerate cele mai versatile, atrăgând atât studenţii veniţi în marile oraşe înainte de începerea noului an universitar, cât şi tinerii şi familiile aflate la început de drum. Garsonierele sunt aproape la fel de căutate în marile oraşe, aproximativ 40% dintre cei care au participat la sondajul Imobiliare.ro arătându-şi interesul faţă de acestea", precizează cercetarea.

Preţul rămâne în continuare un factor important în alegerea locuinţei de închiriat, aproape 60% dintre cei intervievaţi spunând că vechimea unei locuinţe nu este relevantă pentru ei cât timp proprietarul solicită un preţ bun. Dintre cei care şi-au arătat, însă, o preferinţă la acest capitol, cei mai mulţi au votat în favoarea locuinţelor noi, care le oferă confort sporit şi dotări moderne.

Doar 10% dintre respondenţi au declarat că ar prefera să închirieze o locuinţă veche. Avantajul acestora din urmă vine, de cele mai multe ori, din poziţionarea lor mai bună, în zonele centrale ale marilor oraşe.

Conform sondajului realizat de Imobiliare.ro, 44% dintre chiriaşi şi-ar dori să plătească lunar mai puţin de 300 de euro proprietarului, în timp ce 34% consideră că un buget cuprins între 300-450 euro este unul acceptabil pentru închirierea unei locuinţe într-un oraş mare din ţară. Aproximativ 15% dintre respondenţi sunt dispuşi să achite sume cuprinse între 450-600 euro pentru a se muta cu chirie şi doar 7% ar achita lunar peste 600 euro pentru a închiria o locuinţă.

"Deşi îşi doresc să achite lunar mai puţin de 300 euro pe chirie, nu sunt mulţi cei care şi reuşesc să facă acest lucru. În Timişoara, Craiova şi Sibiu chiria medie pentru o garsonieră este de 300 de euro, dar preţurile cresc considerabil în alte centre urbane majore din ţară care sunt şi importanţi poli universitari.", se menţionează în raport.

La cât a ajuns chiria în marile oraşe

În Iaşi, de exemplu, un chiriaş are nevoie de 350 euro/lună pentru a închiria o locuinţă similară, iar în Constanţa de 365 euro/lună. Un buget chiar mai mare, de 380 euro/lună, este necesar pentru închirierea unei garsoniere în Braşov. În Bucureşti şi în Cluj-Napoca chiriaşii plătesc cele mai mari chirii la ora actuală - 400 euro/lună, respectiv 440 euro/lună.

În cazul apartamentelor cu 2 camere, şi ele extrem de căutate în rândul potenţialilor chiriaşi, bugetul mediu necesar închirierii porneşte de la 420-430 euro/lună în Sibiu şi în Oradea. În Cluj-Napoca un chiriaş trebuie să se pregătească, în schimb, să achite lunar 600 euro pentru o astfel de locuinţă, în timp ce în Bucureşti chiria medie pentru un apartament cu 2 camere ajunge la 619 euro/lună.

"Tot mai mulţi români înţeleg importanţa semnării unui contract de închiriere cu proprietarul. Circa 54% dintre cei care au luat parte la sondajul Imobiliare.ro au declarat că nu intenţionează să închirieze o locuinţă fără să semneze un astfel de document care îi poate proteja pe termen lung de potenţiale abuzuri venite din partea proprietarului, precum majorarea chiriei peste noapte, evacuarea din locuinţă fără o notificare prealabilă realizată cu o durată de timp rezonabilă în avans sau refuzul înapoierii garanţiei.

Există, însă, în continuare persoane care lasă la latitudinea proprietarului semnarea unui contract de închiriere (35%), dar şi chiriaşi dispuşi să renunţe la contract (8%), dacă astfel ajung să achite o sumă mai mică de bani la finalul lunii. Doar 3% dintre cei intervievaţi spun că nu îşi doresc să aibă un contract de închiriere pentru viitoarea lor locuinţă", se mai precizează în raport.

