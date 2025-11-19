Conceptul build to rent - blocuri construite exclusiv pentru închiriere - câştigă teren în România. Preţurile tot mai mari ale caselor, costurile crescute ale creditelor şi dorinţa de mobilitate îi determină pe mulţi tineri să aleagă chiria în locul unui credit pentru locuinţă. Astfel, proiectele dedicate acestui stil de viaţă se înmulţesc în marile oraşe.

În Bucureşti, primul bloc dedicat exclusiv închirierii pe termen lung a fost construit acum aproape zece ani. Preţurile sunt similare cu alte chirii din zonă.

În sectorul 3 al Capitalei, într-o construcţie build to rent, un studio de 35 de metri pătraţi se închiriază cu aproximativ 450 de euro pe lună, iar un apartament cu trei camere de 60 de metri pătraţi cu 700 de euro pe lună. La închiriere, cine vrea să se mute trebuie să plătească o lună de chirie şi o lună de garanţie, iar contractul minim este de un an.

"În următorii ani vom vedea o accesibilitate redusă pentru achiziţia de proprietăţi. Astăzi în Bucureşti sunt multe în plan şi sunt dezvoltatori de calibru mare care construiesc câte 3-400 de unităţi care vor fi destinate închirierii", spune Toma Filipovici, purtător de cuvât Apair.

Cei care stau în aceste complexuri rezidenţiale spun că au multe facilităţi.

"Avem totul la dispoziţie, administrarea este foarte bună şi nu se pună problema să fie situaţii care să nu se rezolve urgent şi siguranţă. Nu am avut de gând să mă mut în altă parte", spune Ion, chiriaş.

"Ne-am mutat acum 4 ani şi nouă ne-a plăcut foarte mult când am văzut apartamentele, conceptul era foarte interesant", spune Elthon, chiriaş.

"Facturile se trimit lunar, pe data de 1 şi conţin valoarea chiriei plus utilităţile care se calculează la fel de uşor în funcţie de consumul fiecăruia. Există acest concept american cu spălătorie la parter şi care este şi un motiv de socializare pentru ei", spune Violeta Niculae, director complex build to rent.

Şi pe segmentul de lux există proiecte build to rent

În nordul Capitalei, un studio se închiriază de la 700 de euro, iar întreţinerea este de trei euro pe metrul pătrat. Chiar şi aşa, cererea este ridicată.

"Ajunge chiar şi la 1500 de euro pe lună pentru apartamentele mai mari. De fiecare dată când apare o defecţiune în apartament colegii noştri pot interveni imediat cu un răspuns prompt. Chiriaşii noştri sunt foarte încântaţi că pot veni aici cu animalele de companie. Avem o sală de fitness, în cealaltă clădire vom avea un spaţiu de co-working", spune Luciana Giurea, director rezindenţial dezvoltator.

Cluj-Napoca rămâne oraşul cu cele mai ridicate chirii din ţară, 420 de euro media pentru un studio. Urmează Bucureştiul, cu 400 de euro, apoi Braşov, Timişoara şi Iaşi.

