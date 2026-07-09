"Nu presupuneți că Rusia a pierdut războiul". Avertismentul fostului şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi

"Nu presupuneți că Rusia a pierdut războiul" , avertizează ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, într-un articol de opinie publicat pe 8 iulie în The Telegraph . Fostul șef al armatei spune că Rusia nu poate cuceri Ucraina, dar nici Ucraina nu poate elibera complet teritoriile ocupate de ruși doar prin forță. Fiecare tabără reușește mai degrabă să o împiedice pe cealaltă să-și atingă obiectivele, dar nu să câștige decisiv.

Zalujnîi susține că tot mai mulți analiști occidentali pornesc de la premisa că Rusia a pierdut deja războiul, invocând succesele atacurilor tot mai puternice ale Kievului asupra infrastructurii petroliere ruse și a operațiunilor prin care ucrainenii lovesc liniile logistice ale Moscovei.

În opinia sa, această interpretare este periculoasă. Fostul comandant-şef al armatei ucrainene afirmă că evaluările optimiste apar atunci când sunt analizate doar succesele tactice și operaționale ale Ucrainei, precum loviturile din teritoriul Rusiei sau câștigurile de pe front, fără a fi luată în calcul imaginea strategică de ansamblu.

"Este un război de uzură"

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Zalujnîi reia astfel o idee pe care o susține încă din 2023: războiul s-a schimbat și a devenit unul de uzură, în care dronele, monitorizarea permanentă și armele de precizie au schimbat complet modul în care se luptă cele două armate. "Acesta nu mai este un război al manevrelor rapide. Este un război de uzură", spune diplomatul.

El explică faptul că "fiecare câștig tactic are acum un cost extraordinar. Pozițiile pot fi cucerite, dar menținerea lor, întărirea lor și evacuarea răniților au devenit din ce în ce mai dificile sub supravegherea constantă a dronelor. Succesul pe câmpul de luptă se măsoară în metri, nu în mile, și adesea la un preț care nu are aproape nicio legătură cu valoarea sa strategică".

Mulți văd aceste declarații și ca pe o critică la adresa actualului comandant al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi. Acesta a fost criticat în repetate rânduri pentru operaţiunile ofensive lansate în ultimii ani, considerate de unii analiști prost pregătite și cu multe pierderi de vieți omenești.

Zalujnîi spune că nici atacurile Ucrainei asupra infrastructurii și logisticii ruse, nici loviturile lansate de Moscova nu pot decide singure războiul, însă recunoaște că "atacurile tot mai eficiente ale Ucrainei asupra logisticii și infrastructurii critice ruse au impus costuri reale Moscovei. Însă aceste atacuri sunt costisitoare, solicitante din punct de vedere tehnologic și, în cele din urmă, primesc un răspuns. Rusia își păstrează capacitatea de a riposta cu o forță egală sau chiar mai mare. Niciuna dintre părți nu se poate baza pe această formă de război pentru a obține un rezultat strategic decisiv". Niciuna dintre părți nu se poate baza pe această formă de război pentru a obține un rezultat strategic decisiv, avertizeză oficialul ucrainean.

Zalujnîi: Nici Rusia, nici Ucraina nu sunt aproape de victoria clară

În schimb, fostul comandant crede că aceste operațiuni ar putea ajuta Ucraina să negocieze dintr-o poziție mai bună dacă vor începe discuții de pace.

În opinia lui Zalujnîi, nici Rusia, nici Ucraina nu sunt aproape de o victorie clară. Rusia nu și-a atins obiectivele pe care le avea la începutul invaziei, însă poate continua războiul de uzură. Ucraina și-a apărat independența, dar nu are în acest moment forța militară necesară pentru a elibera toate teritoriile ocupate de ruşi. "Războaiele de uzură nu au învingători clari. Câștigă partea care rezistă mai mult", a mai transmis fostul şef al armatei ucrainene.

El avertizează însă că rezistența Ucrainei depinde în mare măsură de sprijinul primit din partea aliaților occidentali. În opinia sa, schimbările politice din Statele Unite și neînțelegerile dintre statele europene ridică semne de întrebare cu privire la cât timp va putea fi menținut actualul nivel de ajutor pentru Kiev.