Cât costă, de fapt, să trăiești decent în România? O familie cu doi copii ar avea nevoie de aproape 12 mii de lei pe lună, potrivit calculelor specialiştilor. Iar suma acoperă doar nevoile de bază: locuință, mâncare și haine. În realitate se trăieşte mult mai rău. Doi adulți plătiți cu salariul minim nu adună, cu tot cu alocații, nici jumătate din această sumă.

Andrei şi Zaia s-au mutat recent în România, împreună cu cele două fetiţe. Au locuit până acum în China şi în Mongolia. I-am întrebat de câţi bani au nevoie lunar, pentru a acoperi toate cheltuielile.

Andrei: Exceptând chiria, cred că undeva la 2 mii de euro. De la 2 mii de euro, în sus. Net.

Reporter: Care sunt cele mai mari cheltuieli pe care le aveţi, cu cei doi copii?

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Andrei: Sunt legate de mâncare, de întreţinere. Şi combustibilul e foarte scump.

Reporter: Reuşiţi să câştigaţi peste 2 mii de euro pe lună?

Andrei: Da. În majoritatea timpului. Lucrez în domeniul energiei.

Două salarii minime nu acoperă nici jumătate din cheltuielile necesare

Studiile confirmă exact ce spune acest cuplu. O familie formată din doi adulţi şi doi copii are nevoie de 11.700 de lei lunar pentru a avea un trai decent.

"Decent, deci fără lucruri care nu sunt neapărat necesare, să zicem 10 mii de lei. Cam aşa zic eu. Nu ne lăfăim, să mâncăm în oraş, nu ne luăm haine de firmă. N-am introdus lucrurile acestea. Dacă ar fi să le introducem, probabil că ajungem şi la 20 de mii". "Dacă ne gândim numai la educaţie, pentru cea mică, şi pentru că suntem din afara Bucureştiului, echivalentul a 3 mii de lei pe lună. Dacă mai adăugăm şi partea de mâncare, se dublează", au spus oamenii.

Ce spun economiștii despre nivelul de trai din România

"Familia despre care vorbeşte studiul este familia model a României. Familia românească esta la presiune. Inflaţionistă, locativă, nu stă comod, chiar dacă suntem proprietari nu avem suficient de multe camere. Ai o maşină, întreţinerea unei maşini. Încă mai avem până la prosperitate, cel puţin în afara Bucureştiului şi a marilor aglomerări urbane", a afirmat Adrian Mitroi, profesor de economie.

"Facturile în prim plan. Tot ce e urgent. Şi restul de cumpărături. Esenţial e să avem traiul zilnic. Şi cât de cât mai decent. Sunt singurul care aduce banii în casă. Eu sunt mecanic de locomotivă", a spus Marian Olar.

Cei mai mulţi bani se duc pe locuinţă, peste 3.100 de lei lunar, arată cercetarea. Alimentele costă aproximativ 2.500 de lei, iar îmbrăcămintea și încălțămintea peste 1.100 de lei.

"12 mii de lei mi se pare o sumă considerabilă pentru nivelul de câştig din România. Dar fiecare se adaptează după nevoi", a spus o persoană.

"Dacă ar lucra amândoi la salariul minim, 2.700 lei, ăştia sunt doar, cu tot cu alocaţii, sub jumătate din suma asta, ceea ce e foarte puţin. Ei trăiesc la subzistenţă. Dacă sunt două salarii medii, te urci către 90%", a spus Adrian Mitroi.

O persoană singură ar avea nevoie de peste 4.400 de lei pentru un trai minim decent, arată aceeaşi cercetare.