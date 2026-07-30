Cum a devenit visul lui Putin o țintă pentru Ucraina. SUA și Franța au ajutat Kievul cu informații

Ucraina și-a concentrat atacurile cu drone asupra rafinăriilor rusești pe lovirea unor componente cheie și greu de înlocuit. Unele rafinării rusești nu și-au revenit pe deplin după atacuri nici măcar după un an. Potrivit unei analize Financial Times bazate pe imagini din satelit și date termice, campania Kiecului ar fi scos din funcțiune peste 30% din capacitatea efectivă de rafinare a Rusiei și a contribuit la cea mai gravă criză de combustibil de la destrămarea Uniunii Sovietice.

Ucraina și-a schimbat strategia atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești, arată o amplă analiză publicată de Financial Times. În loc să lovească doar depozite de combustibil, care produc incendii spectaculoase, dar pot fi reparate relativ repede, dronele vizează acum instalațiile-cheie, greu de înlocuit, ale rafinăriilor. Potrivit unei analize bazate pe imagini din satelit, date termice și fotografii, pagubele provocate la unele dintre cele mai mari rafinării din Rusia sunt vizibile chiar și după săptămâni sau chiar luni.

Rafinăria de la Tuapse, visul lui Putin şi simbolul noii strategii a Ucrainei

Un exemplu în acest sens este rafinăria de la Tuapse, unde Putin a inaugurat, în 2013, o unitate de procesare secundară. Rușii o prezentau la acea vreme drept cea mai puternică unitate de procesare a petrolului din țară, iar Putin descria tehnologia drept "extraordinară". "13 ani mai târziu, instalația a devenit simbolul unui alt progres tehnologic: capacitatea Ucrainei de a lovi cu precizie adânc în interiorul Rusiei și de a provoca pagube de durată infrastructurii energetice a acesteia", scrie cu ironie publicația britanică.

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Atacurile din aprilie au distrus aici peste 12 depozite de combustibil, cu o capacitate de aproximativ 80.000 de metri cubi, dar și o unitate secundară de procesare, mult mai importantă pentru producția de motorină, benzină și combustibil pentru avioane. Serghei Vakulenko, cercetător la Carnegie Russia Eurasia Center, a explicat pentru Financial Times că rafinăria poate continua să funcționeze fără această instalație, însă "calitatea producției s-ar deteriora considerabil".

Dronele vizează instalațiile greu de înlocuit

Campania ucraineană de atacuri a scos din funcțiune peste 30% din capacitatea efectivă și 45% din capacitatea nominală (n.r. potențialul tehnic) de rafinare a Rusiei, declanșând cea mai gravă criză de combustibil din Rusia de la prăbușirea Uniunii Sovietice.

Pentru a ajunge la acest nivel, echipele care plănuiesc atacurile sunt acum instruite de ingineri care le învaţă ce componente de rafinare din perioada sovietică sunt indispensabile, cel mai greu de înlocuit și cel mai probabil să mențină o uzină închisă.

Printre echipamentele greu de înlocuit se numără instalațiile care elimină sarea și apa din țiței înainte de rafinare. O astfel de unitate a fost lovită recent la Omsk, una dintre cele mai mari rafinării din lume, aflată la 2.500 de kilometri de granița cu Ucraina.

Aceste instalații sunt esențiale deoarece se află la începutul procesului de rafinare, a explicat Isaac Levi, analist la un grup finlandez de cercetare. Prin avarierea lor, o rafinărie își poate pierde o mare parte din capacitatea de a procesa țiței, chiar dacă alte echipamente rămân intacte.

O companie rusească de brokeraj a estimat că reparațiile durează, de obicei, până la câteva luni.

Sumit Ritolia, manager la compania de analiză Kpler, a explicat că avarierea acestor tipuri de instalații provoacă de obicei perioade de oprire mult mai lungi decât atacurile asupra rezervoarelor de stocare, care pot genera incendii spectaculoase, dar sunt adesea reparate mai repede.

Pagube vizibile luni întregi din spațiu

Potrivit analizei FT, majoritatea consecințelor atacurilor asupra celor mai mari zece rafinării din Rusia, inclusiv cele din Omsk, Moscova și Tuapse, au rămas vizibile din spațiu și la săptămâni sau chiar luni după ultimul atac cunoscut.

Chiar și după ce sunt repuse în funcțiune, activitatea își revine lent, a explicat Fabio Sabatini, cercetător la Universitatea Sapienza din Roma.Echipa sa a măsurat luminozitatea nocturnă de la 29 de rafinării mari din Rusia, în perioada iunie 2022-mai 2026. Cercetătorii au constatat că, după un prim atac, luminozitatea a scăzut cu 30% pe o rază de un kilometru în jurul rafinăriei și cu până la 18% pe o rază de cinci kilometri. În cazul instalațiilor lovite anul trecut, declinul a persistat mai mult de 13 luni.

Atacurile asupra obiectivelor militare, huburilor de transport sau depozitelor de combustibil nu au produs un efect comparabil, a subliniat Sabatini.

Rafinăria Kstovo, din Nijni Novgorod, a fost lovită de drone pe 18 și 20 mai. De atunci, a rămas închisă, potrivit imaginilor furnizate de Constellr, o companie germană de informații. Cea mai recentă imagine din satelit disponibilă, realizată pe 18 iulie, arată că unitatea de distilare încă nu dădea semne de funcționare.

SUA și Franța au ajutat Ucraina cu informații

SUA și Franța au furnizat Ucrainei informații pentru a ocoli apărarea aeriană rusească în timpul atacurilor asupra rafinăriilor de petrol. Campania țintită a Kievului a contribuit la declanșarea unei crize de combustibil în Rusia, cu restricții de vânzare în aproape toate regiunile și cozi lungi la benzinării.

Totuși, Rusia a reușit să refacă o parte din capacitatea de rafinare, ajutată de reluarea operațiunilor la Omsk, potrivit lui Daniel Evans, director la S&P Global Energy. O mare parte a capacității rămâne însă indisponibilă, ceea ce face "foarte dificilă" aprovizionarea pieței interne rusești, care, în mod normal, este echilibrată.

Imaginile din satelit arată și că rafinăriile rusești și-au extins sistemele de apărare împotriva dronelor începând din 2022. Însă valurile repetate de atacuri lansate de Ucraina pot copleși aceste sisteme.