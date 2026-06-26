În era în care imaginea contează, un fenomen inedit ia proporţii: maşini de lux închiriate pentru câteva ore sau un weekend. Cei care vor să pară impresioneze plătesc mii de lei şi fac fotografii de toţi banii ca să le posteze pe reţele sociale.

"Am închiriat pentru a impresiona în mare parte fetele. Contează foarte mult chestia asta pentru noi, pentru tineret. Ești altfel văzut, când ai o mașină de o mie și jumate și alta de 30 de mii. Dacă trebuie să mă deplasez undeva pentru un eveniment, trebuie și să-mi închiriez ceva. Dacă îmi iau un costum de firmă, nu pot să merg cu tramvaiul", spune un client.

"La un eveniment da, aș închiria o mașină pentru o zi mai scumpă de fațadă să zic", spune alt client.

Cu ce preţ începe închirierea unei maşini

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Chiar dacă preţul depăşeşte posibilităţile financiare, unii le închiriază doar ca să fie văzuţi la volanul unor limuzine. În Bucureşti, tarifele variază între 700 şi 10.000 de lei pe zi, în funcţie de clasa vehiculului.

Cele mai căutate la închiriere sunt brandurile germane premium, care la cumpărare depăsesc 50.000 de euro. Această masina, spre exemplu, se găseste cu peste 60.000 de euro însă cine vrea sa o conducă doar pentru doua zile, plăteşte aproximativ 2000 de lei.

Directorii companiilor care închiriază maşini de lux spun că cererea este mare mai ales vara.

"Pentru un weekend, dacă vine un bărbat să închirieze o mașină automat, poate vrea să iasă cu o domnișoară în oraș sau să o impresioneze, atunci o să-și ia o mașina ca aceasta, spre exemplu. La noi închiriează și doamnele mașini sau domnişoarele. Chiar mașini cu cai mulți, mașini frumoase, mașini tunate. Mai mult pentru postări sau să se plimbe", menţionează Georgiana Raduinea, manager operaţiuni vânzări închirieri maşini.

Reporter: Aceasta cât ar fi pentru un weekend?

Manager: În jur de 2000 - 2500 de euro.

Cei care vor să fie proprietari fac credite pe termen lung pentru maşina la care au visat.

"Avem mai multe variante de finanțare. În primul rând ne interesează dacă are disponibil un avans, adică are un avans alocat sau nu. În momentul în care ne spune că nu are avans, poate să fie o dobândă de 3,4%, dar se poate duce și către 19% sau 20%", explică Adrian Păun, director de vânzâri.

Educaţia financiară avertizează, însă, cine vrea să trăiască în lux pe datorie îşi asumă riscuri mari.

"În piață, cele mai multe parcuri auto au un colaborator de tip IFN. De exemplu, pentru un credit de 10.000 de euro, echivalent în lei, un client de la bancă ar avea o rată de 1.100 de lei. În schimb, dacă accesează un credit de la un IFN, rata ar fi undeva la 1.700 de lei, la un IFN plătim dublul sumei împrumutate", menţionează Camelia Grădinaru, avocat drept bancar.

Indiferent de marcă şi preţ, cumpărarea maşinilor în rate devine fenomen. 7 din 10 şoferi devin proprietari în acest fel.