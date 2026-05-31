Veste bună pentru producătorii de usturoi! Guvernul a adoptat şi în acest an programul prin care le oferă sprijin pentru producţii. Totuşi, faţă de ediţiile anterioare, aceasta a venit cu modificări. Pe lângă pragul de producţie majorat, suma maximă de care pot beneficia cei care se înscriu este de 18.00 de euro. Mai mult, şi termenul de înscriere este mai scurt.

În judeţul Mureş, Margit Tovisi cultivă de mult timp usturoi şi se înscrie în program de patru ani.

"Avem o suprafaţă de aproximativ 70 de ari, mai puţini ca anul trecut. Am cerut şi anul trecut subvenţia, dar nu am primit. Sperăm că anul acesta vom primi subvenţia, ne ajută", spune Margit Tovisi, fermier.

Fermierii trebuie să îndeplinească mai multe condiții

Pe lângă suprafața minimă cultivată, de 0,3 hectare, aceștia trebuie să obțină o producție de cel puțin 3,5 tone la hectar.

"În anii precedenţi am avut o medie între 18 şi 24 sau 34 mai exact înscrişi. 99% dintre ei întotdeauna au performat şi au adus producţiile la nivel ridicat", spune Mihai Pustia.

Totuşi, autorităţile menţionează că cei care doresc să beneficize de acest ajutor ar trebui să se grăbească, deorece nu mai au mult timp la dispoziţie. Cererile de înscriere în program se depun în termen de 10 zile de la publicarea hotărârii.

Sorin Tanţoş

