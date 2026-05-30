O comisie va evalua pagubele provocate de drona prăbuşită în Galaţi. Ce despăgubiri primesc familiile afectate

Prefectura Galați anunță constituirea unei comisii care va evalua pagubele și nivelul de afectare al apartamentelor din blocul din Galaţi, după explozia provocată de o dronă rusească. Concluziile vor fi înaintate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, urmând ca ulterior să ajungă la Ministerul Muncii, în vederea acordării sprijinului financiar aprobat de CNSU.

Prefectura Galaţi a anunţat, sâmbătă, că, având în vedere hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care s-a stabilit acordarea unor ajutoare financiare de urgenţă familiilor şi persoanelor ale căror locuinţe au fost afectate în urma prăbuşirii dronei din noaptea de 29 mai, prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, a emis ordinul de constituire a comisiei de evaluare a pagubelor.

Comisie constituită pentru a evalua pagubele

Comisia este formată din specialişti ai Inspectoratului de Stat în Construcţii şi reprezentanţi ai Prefecturii Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, Consiliului Judeţean Galaţi şi Primăriei municipiului Galaţi.

"În perioada următoare, membrii comisiei vor efectua evaluări la fiecare apartament afectat de incident, în vederea stabilirii gradului de afectare şi a cuantumului ajutoarelor ce urmează a fi acordate. Procesele-verbale întocmite în urma verificărilor vor fi transmise Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, care le va înainta Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale pentru acordarea sprijinului financiar", a transmis Prefectura.

10.000 de lei pentru locuințele avariate în proporție sub 25% și 25.000 de lei pentru cele afectate în proporție de peste 25%

În şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, au fost aprobate următoarele ajutoare de urgenţă: 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mică de 25%; 25.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mare de 25%.

"Am dispus constituirea comisiei de evaluare deoarece îmi doresc ca aceste verificări să fie realizate cu maximă operativitate, astfel încât documentaţia necesară să ajungă cât mai rapid la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Obiectivul nostru este ca persoanele afectate de acest incident să beneficieze, într-un termen cât mai scurt, de sprijinul financiar aprobat de Guvernul României. Toate instituţiile implicate sunt mobilizate pentru a finaliza procedurile necesare cu celeritate şi responsabilitate", a declarat George Toderaşc, prefectul judeţului Galaţi.

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit, vineri noaptea, pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane - mamă şi fiu - au fost rănite, fiind transportate la spital.

Denisa Vladislav

