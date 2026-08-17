Cât trebuie să câștigi ca să îți cumperi un apartament cu 2 camere în "polul corporatiștilor" din Capitală

În jur de 4.000 de apartamente sunt în construcție acum în zona Aviației, supranumită "polul corporatiștilor". Aceasta și-a câștigat numele datorită apropierii de principalul pol de business din Capitală, mai exact Aviației - Barbu Văcărescu, scrie profit.ro.

Potrivit profit.ro, în medie, prețul de pornire al unui apartament nou cu două camere în construcție în zona Aviației pleacă de la 150.000 de euro + TVA. Pentru un apartament cu trei camere în zonă, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar în jur de 214.000 de euro + TVA, prețul crescând în funcție de suprafața unităților.

Cât trebuie să scoată un cuplu din buzunar pentru un apartament cu două camere

Prețul mediu al apartamentelor noi din zona Aviației este, astfel, de 3.230 de euro pe metrul pătrat util, plus TVA. Asta înseamnă că, pentru a cumpăra prin credit ipotecar un apartament nou cu două camere în "polul corporatiștilor", o familie trebuie să aibă un venit mediu de aproximativ 15.000 de lei, luând în calcul un credit ipotecar cu dobândă fixă în primii 3 ani, pe o durată de 30 de ani și cu un avans de 25%.

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Pentru a cumpăra prin credit un apartament cu trei camere, venitul lunar minim necesar ajunge la aproximativ 22.300 de lei.

Apartamentele din "polul corporatiştilor" ţintesc 4% din cumpărătorii activi din Capitală

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică aferente lunii mai 2026, un cuplu care câștigă două salarii medii înregistrate în București are un venit lunar de aproximativ 14.620 de lei, adică 2.800 de euro lunar. Astfel, având în vedere numărul de locuințe vândute anual în Capitală, proiectele rezidențiale aflate în dezvoltare în zona Aviației țintesc aproximativ 4% dintre cumpărătorii activi pe piața rezidențială.

Cele aproximativ 4.000 de apartamente aflate în acest moment în dezvoltare în zona Aviației ar urma să fie finalizate în perioada 2026-2028. Datele SVN arată că alte peste 7.200 de locuințe ar putea fi dezvoltate în zonă pe termen mediu și lung.