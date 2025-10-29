Câți angajați Amazon vor fi concediați în România. Cum arată mailul de notificare trimis de companie

Amazon a început să trimită de marți mailuri de notificare angajaților din întreaga lume, în cadrul planului de concediere a 14.000 de angajaţi corporativi, inclusiv câteva sute din România. Angajații din ţara noastră nu au primit încă o notificare oficială, însă se așteaptă ca aceasta să apară în perioada următoare. Valul major de disponibilizări a fost pus pe seama eficientizării şi a necesității de adaptare la inteligența artificială. Unii experţi contrazic însă că ar fi vorba de o înlocuire a angajaţilor cu AI şi avertizează că această tendință poate indica o încetinire economică.

Ar putea fi afectați câteva sute de angajați Amazon din România, în special de la Iași, a declarat pentru observatornews.ro Doru Șupeală, consultant de marketing, management și business. Amazon are aproximativ 3.300 de angajați în prezent, în hub-urile din Iași și București. Nu sunt vizate rolurile de software, ci din departamentele funcționale interne, servicii suport intern și de prelucrare a datelor. Maximul de angajați pe care l-a avut Amazon România este de 4.500.

Amazon a confirmat marți că urmează o restructurare globală care implică desființarea a aproximativ 14.000 de posturi corporative la nivel mondial. Decizia a fost pusă pe seama strategiei de eficientizare și adaptare la transformările generate de inteligența artificială.

Disponibilizările afectează în principal angajații din birouri, nu și personalul din depozite. Angajații concediați vor avea 90 de zile pentru a căuta un alt post în companie, iar Amazon le promite diverse forme de sprijin în perioada de tranziție (plăți compensatorii și alte beneficii). Deși gigantul american a confirmat inițial doar 14.000 de concedieri, Reuters a scris luni că disponibilizările de la Amazon ar putea ajunge în cele din urmă la 30.000 de posturi.

Articolul continuă după reclamă

Cum arată mailul trimis de Amazon angajaților

Compania a făcut public mailul trimis angajaților de directoarea de resurse umane a Amazon, Beth Galetti.

"Vreau să vă informez că facem schimbări organizaționale în cadrul Amazon, care vor îi afecta pe unii dintre colegii noștri. Vor exista comunicări din partea liderilor către echipele și persoanele vizate astăzi, dar dorim, de asemenea, să oferim un context mai larg despre ce se întâmplă și de ce.

Anul trecut, Andy (n.r. Andy Jassy, ​​CEO Amazon) a trimis un mail despre consolidarea culturii și echipelor noastre explicând cum ne dorim să funcționăm ca cel mai mare startup din lume, cât de importantă este structura potrivită pentru a susține acest nivel de viteză și responsabilitate, și nevoia de a fi organizați pentru a putea inova, colabora, rămâne conectați și a oferi cele mai bune servicii clienților. Mulți dintre voi ați depus eforturi semnificative pentru a întări organizațiile voastre, reducând nivelurile ierarhice, crescând gradul de responsabilitate și ajutând la reducerea birocrației. Deja vedem rezultate: echipele se mișcă mai rapid, iar mulți angajați Amazon simt mai multă implicare. Echipa de conducere și cu mine apreciem tot ce ați realizat. Reducerile pe care le anunțăm astăzi sunt o continuare a acestui efort de a deveni și mai puternici, prin reducerea suplimentară a birocrației, eliminarea unor niveluri ierarhice și redirecționarea resurselor pentru a investi în proiectele cele mai importante și în nevoile actuale și viitoare ale clienților noștri.

Deși acest proces va include reduceri în unele zone și angajări în altele, per total va însemna o reducere a forței de muncă corporative cu aproximativ 14.000 de posturi. Ne străduim să sprijinim pe toți cei afectați, oferindu-le majorității angajaților un termen de 90 de zile pentru a-și căuta un alt post în cadrul companiei (durata poate varia în funcție de legislația locală), iar echipele noastre de recrutare vor acorda prioritate candidaților interni pentru a ajuta cât mai mulți oameni să rămână în Amazon. Pentru colegii care nu își găsesc un alt post sau care aleg altceva, vom oferi sprijin pentru tranziție, inclusiv plăți compensatorii, servicii de reconversie profesională, asigurări medicale și altele.

Privind spre 2026, așa cum Andy a menționat mai devreme în acest an, ne așteptăm să continuăm să angajăm oameni în domenii strategice cheie, în timp ce vom identifica și alte zone unde putem reduce nivelurile ierarhice, crește responsabilitatea și obține eficiență.

Unii s-ar putea întreba de ce reducem posturi dacă firma are rezultate bune. În toate liniile noastre de afaceri oferim experiențe excelente clienților, inovăm rapid și obținem rezultate solide. Însă trebuie să ținem cont că lumea se schimbă rapid. Această generație de inteligență artificială este cea mai transformatoare tehnologie de la apariția Internetului încoace, permițând companiilor să inoveze mai rapid ca niciodată (atât în segmente de piață existente, cât și în unele complet noi). Suntem convinși că trebuie să fim organizați mai eficient, cu mai puține niveluri și mai multă responsabilitate, pentru a ne putea mișca cât mai rapid în beneficiul clienților și al companiei.

Nu cunosc nicio altă companie cu anvergura Amazon, cu atâtea pariuri îndrăznețe și cu atâtea moduri prin care putem îmbunătăți și ușura viața clienților din întreaga lume. Sunt inspirată de ceea ce văd zilnic în cadrul companiei, iar echipa de conducere și cu mine apreciem tot ceea ce faceți".

Companiile din întreaga lume fac disponibilizări

Companiile din întreaga lume au intensificat reducerile de locuri de muncă, în contextul în care companii de top, precum Amazon, Nestle şi UPS, au decis să reducă cheltuielile odată cu diminuarea încrederii consumatorilor, iar companiile din tehnologie care se concentrează pe AI încep să automatizeze sarcinile, arată o analiză Reuters.

Conform unui bilanţ Reuters, companiile americane au anunţat în această lună eliminarea a peste 25.000 de locuri de muncă, şi asta fără a include cele 48.000 de locuri de muncă, anunţate de grupul UPS la începutul anului 2025. În Europa, totalul depăşeşte 20.000 de locuri de muncă, grupul elveţian Nestle fiind responsabil de cea mai mare parte a numărului de locuri de muncă eliminată, după ce a anunţat săptămâna trecută că va elimina 16.000 de posturi.

Având în vedere că datele privind locurile de muncă create de angajatorii americani nu sunt disponibile, deoarece guvernul SUA se află în mijlocul celei de-a doua cele mai lungi închideri din istorie, investitorii acordă o atenţie sporită acestor informaţii din presă despre concedieri. Asta chiar dacă concedierile de la sfârşitul anului sunt ceva normal şi multe dintre disponibilizările de personal se vor întinde pe o perioadă lungă.

"Investitorii se întreabă, ce înseamnă asta? Şi mai exact, care este imaginea de ansamblu, din moment ce nu o putem vedea?", a spus Adam Sarhan, director executiv la 50 Park Investments din New York. Reduceri precum cele de la Amazon "îmi spun că economia încetineşte, nu se întăreşte. Nu există concedieri în masă atunci când economia este puternică", adaugă Sarhan.

Amazon a anunţat că va reduce până la 14.000 de locuri de muncă din forţa sa de muncă corporativă, alăturându-se Target, Procter & Gamble şi altora în eliminarea a mii de posturi de birou. Reuters a relatat luni că până la 30.000 de locuri de muncă Amazon ar putea fi eliminate. Motivele reducerilor variază. Unele companii, precum Target şi Nestle, au noi directori dornici să îşi restructureze operaţiunile. Compania de îmbrăcăminte pentru bebeluşi Carter's reduce 15% din locurile de muncă de birou, deoarece se luptă cu tarifele de import substanţiale impuse de preşedintele american Donald Trump.

Ce transmit de fapt concedierile de la Amazon

Ceea ce iese în evidenţă este concentrarea companiilor precum Amazon şi Target pe posturile de tip "white-collar" (angajaţii din birouri n.r.), care sunt considerate vulnerabile la automatizarea bazată pe inteligenţă artificială, mai degrabă decât celor din ateliere sau fabrici. Unii analişti spun că mişcarea Amazon ar putea fi un semn timpuriu al unor schimbări structurale mai profunde, deoarece companiile se străduiesc să justifice miliardele cheltuite pe instrumente de AI.

Cel mai recent sondaj KPMG privind directorii din SUA, publicat în septembrie, arată că investiţiile prognozate în inteligenţă artificială au crescut cu 14% începând din primul trimestru, şi vot ajunge la o medie de 130 de milioane de dolari în următorul an. În plus, 78% dintre directori spun că se află sub o presiune intensă din partea consiliilor de administraţie şi a investitorilor pentru a demonstra că inteligenţa artificială economiseşte bani şi stimulează profiturile.

Economiştii Bank of America au scris pe 22 octombrie că locurile de muncă cele mai afectat vor fi cele de tip "entry-level", care vor fi înlocuite de automatizare. Cu toate acestea, până acum, companiile cu mulţi angajaţi de tip "white-collar", cum ar fi cele din sectorul IT, finanţe şi serviciilor profesionale, au înregistrat o creştere a locurilor de muncă în paralel cu o utilizare sporită a inteligenţei artificiale, au scris analiştii.

"Sunt reticentă să spun că este vorba de inteligenţa artificială, deocamdată", a declarat Allison Shrivastava, economist la Indeed Hiring Lab din Saratoga Springs, New York, care a adăugat că sectorul tehnologic este în scădere după vârful atins în 2022. "Are potenţialul de a afecta piaţa muncii, dar nu cred că vedem un impact atât de puternic în acest moment", a spus Allison Shrivastava.

În cazul în care concedierile se accelerează, acestea ar putea slăbi şi mai mult încrederea consumatorilor şi economia americană în general, deja supusă presiunilor din cauza tarifelor vamale şi a inflaţiei peste obiectivele Rezervei Federale. Oficialii Fed, îngrijoraţi de piaţa muncii, se tem că mediul cu "angajări reduse şi concedieri reduse" ar putea aluneca spre concedieri mai rapide.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰