Curs BNR, 22 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 22 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8273 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 9 decembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4655 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3364 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0881 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 10,4 lei, astfel că gramul de aur a atins un nou nivel record fiind cotat la 614,9369 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰