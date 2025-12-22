Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 22 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 22 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 13:12
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8273 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 9 decembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4655 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3364 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0881 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 10,4 lei, astfel că gramul de aur a atins un nou nivel record fiind cotat la 614,9369 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 22 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină