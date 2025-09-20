Tăierile voluntare de salarii au adus mărunţiş la buget! În trei luni, companiile din domeniul energetic au strâns în cont sub 10.000 de euro. De luna aceasta şi ministrul Educaţiei se alătură solidarităţii. Experţii spun că donaţiile din salarii sunt măsuri populiste, luate pentru imagine şi nu au un impact semnificativ în economie.

Pentru că au cele mai mari salarii din sectorul bugetar, mai mulţi şefi din instituţiile de stat au anunţat că renunţă voluntar la o parte din venituri. Conducerile Nuclearelectrica, Hidroelectrica şi Romgaz au fost de acord să doneze lunar o sumă într-un cont special. Ministrul Energiei a făcut același lucru.

"Am făcut al treilea virament din salariul meu în acel fond. Undeva la 50.000 lei plus - minus. Am întrebat în dimineaţa asta colegii câţi bani s-au strâns acolo", spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Ministrul susţine că va continua să încaseze cu 20% mai puţin şi lunile următoare. Banii sunt viraţi Ministerului Finanţelor, care decide unde sunt folosiţi. La Educaţie, Daniel David cedează şi el o parte din leafă. Banii sunt transformaţi în burse: două de merit şi şapte sociale.

Articolul continuă după reclamă

"Da, mie îmi place să mă ţin de cuvânt. Aşa cum v-am anunţat, 25% din salariu va merge spre fondul de burse începând cu anul şcolar, cu septembrie, şi va fi valabilă această decizie pe parcursul mandatului meu de ministru. Da, pe toată perioada mandatului de ministru, aşa am anunţat. Mi se pare normal să fiu solidar măcar simbolic cu situaţia de criză prin care trece întregul sistem de educaţie şi cercetare", a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.

La o sumă mai mare a renunțat şi directorul Institutului de Cercetări în Transporturi, Incertrans. În iulie, şi-a redus voluntar salariul de la 54.000 de lei la 14.000 de lei. "E o fentă să ne uităm doar după salariile acestor oameni, că de fapt pe ei îi preocupă combinaţiile pe care le fac din poziţiile pe care le o ocupă, nu salariile", crede Radu Miruţă, ministrul Economiei.

"Salariile primite de aceşti oameni provin din impozitele plătite de noi. Din punctul meu de vedere nu există un astfel de gest, nu are nicun fel de semnificaţie economică, ci doar populistă şi reflectă doar dorinţa acestor oameni de a-şi păstra privilegiile. Este uşor să fii generos atunci când prin comparaţie deţii avantaje pe care marea majoritate a populaţiei României nu le deţin", spune Dan Schwartz, expert fiscal.

Deşi premierul a cerut solidaritate de la toţi românii şi a tăiat veniturile bugetarilor, acesta a rămas cu acelaşi salariu. "Fiecare om are posibilitatea să facă gesturi aşa cum consideră de cuviinţă. Cei care mă ştiu, ştiu că nu fac gesturi populiste", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Guvernul a plafonat în iunie sporul de antenă al bugetarilor. Veniturile angajaţilor de la stat au scăzut cu până la 700 lei. Şi la ASF, ANRE şi ANCOM au fost tăieri. Angajaţii vor încasa cu 30% mai puţin.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰