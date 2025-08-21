Guvernul a adoptat în şedinţa de astăzi proiectul modificat pentru pensiile private. Valoarea sumei pe care o putem retrage la începutul perioadei de plată s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada de plăţi s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani. Guvernanții n-au făcut nicio excepție. Deși mulți români și-ar fi dorit să poată retrage toți banii în caz de boală, de exemplu.

"Au aprobat deja. M-a lovit vestea. Adică pe propriile mele economii, în continuare hotărăsc alţii", spune un român. Guvernul a hotărât cum se vor plăti banii din Pilonul II şi III de pensii. Sunt două variante.

Există mai multe variante. Să retragem maximum 30% din suma pe care o avem, iar apoi să eșalonăm plățile pe o perioadă de 8 ani. Perioada în care primim banii poate fi mai mare de 8 ani, dacă optați pentru asta. Pensia minimă trebuie să fie de 1.281 de lei lunar.

Varianta retragerii cu avans înseamnă că dintr-un cont unde s-au adunat 150.000 de lei poate fi eliberată o primă tranşă de 45.000 de lei care va fi impozitată. Pierderea va fi de 12 la sută, potrivit Autorităţii de Supraveghere Financiară. Ulterior, vor fi plătiţi 1.281 de lei pe lună timp de 6 ani şi 10 luni.

"În fondul de plată, aceşti bani vor fi fructificaţi. Cu cât perioada este mai lungă, cu atât randamentul este mai bun. Între 20 şi 50%, depinde de perioada pe care fiecare şi-o alege pentru plată", a explicat Dan Armeanu, vicepreședinte ASF.

"Sunt banii noştri, pe care ar trebui să ni-i gestionăm singuri, cum considerăm", crede un român. "Multe persoane cu probleme de sănătate şi-au dorit să poată să retragă toţi banii acum. Pentru că au nevoie pentru tot felul de intervenţii medicale", spune un altul.

Legea ar putea suferi modificări

Ar fi fost greu de aplicat un astfel de mecanism, spun autorităţile. Legea va ajunge în Parlament şi ar putea suferi modificări.

"S-a trecut foarte uşor de la perioada de 10 ani, la 8 ani. Ce se întâmplă din punct de vedere al Pilonului II este riscant. Economia nu se face cu politică. Ar fi trebuit să fie determinate în funcţie de impactul pe care trecerea în zona de pensionare a aşa numiţilor decreţei o să-l aibă", susține Dan Schwartz, analist fiscal.

Unii analişti fiscali cred că românii ar trebui motivaţi să ţină banii mai mult timp la Pilonul II, ca să aibă posibilitatea unui profit mai mare. "Dacă se acceptă eşalonarea, atunci sumele rămân neimpozabile, aşa cum au fost iniţial. Fiind o metodă foarte eficientă de acoperire a riscurilor de devalorizare", adaugă Dan Schwartz, analist fiscal.

Cealaltă tabără este convinsă că mai mult Guvernul are de câştigat din noua schemă de retrageri a pensiei private - fondurile de pensii investesc o parte din banii economisiţi în titluri de stat.

"Principalul câştigător din toată schema e Guvernul. Ne obligă pe toţi să punem bani în titlurile lui. Dacă ne uităm pe ultimii 8 ani, inflaţia a fost mai mare decât randamentul titlurilor de stat. Deci, cine ar fi avut bani, ar fi pierdut puterea de cumpărare", spune Adrian Codîrlașu, președinte CFA România.

Nouă milioane de români contribuie la Pilonul II de pensii. Majoritatea celor care s-au retras din activitate au preferat să retragă banii într-o singură tranşă.

