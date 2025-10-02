Cazinoul din Constanţa merge pe profit. S-a tras linie după patru luni de la deschidere, iar cifrele fac valuri. Peste 170 de mii de turiști i-au trecut pragul, iar clădirea-simbol a orașului a adus un profit de 4,5 milioane de lei.

Aproape 200 de mii de vizitatori au admirat Cazinoul din Constanţa de când şi-a redeschis uşile. În patru luni, încasările au trecut de 6,5 milioane de lei.

"Vârful a fost 3.000 de vizitatori într-o zi de august. Este o clădire emblematică, a devenit istorică şi, din punctul meu de vedere, destinaţia ei culturală e cea mai bună", a spus Daniel Citirigă, administrator.

Profitul a fost de 4,5 milioane de lei, iar cheltuielile la jumătate.

Articolul continuă după reclamă

"Aceste sume pe care le avem acum ne vor aduce un confort financiar. Să ne plătim cheltuielile şi să investim într-un produs cultural nou", a spus Anamaria Mişa, director Cazino.

Cu profitul din sezonul estival trebuie să supravieţuiască iarna. Acum, cam 200 de persoane ajung zilnic la Cazinou. Managerii s-au gândit şi la o strategie de marketing.

Extrasezonul la Cazinou: programe pentru copii şi evenimente speciale

"Vom lansa un program educaţional pentru copii, în linie cu tema arhitecturală centrală. Toate evenimentele de business sau instituţionale vor reprezenta probabil principala sursă de venit în extrasezon", a spus Maria Besnea, purtătoare de cuvânt a Cazinoului.

"Avem o serie de evenimente pregătite pentru perioada toamnă-iarnă, evident cele de Crăciun pe care urmează să le anunţăm. În extrasezon muzeul va fi deschis între ora 10 dimineaţa şi 6 seara", a afirmat Miruna Moise, manager evenimente Cazino.

"E schimbat total. Nu se compară cu ce a fost în perioada lui ’74–’75, unde arăta altfel. E ceva arhitectural plăcut, s-a investit mult şi ar fi păcat să nu fie văzut", a spus un turist.

"Este frumos! Toată România este frumoasă, de fapt. Este unic", a spus un turist străin.

"Am fost de mai multe ori, dar în general nu se putea intra, că era în paragină. Cred că s-au păstrat toate care au fost şi e o muncă. Mi se pare uimitor", a declarat un alt turist.

Cazinoul din Constanţa va avea cafenea cu vedere la mare

Ca profitul să nu bată în retragere, Cazinoul va avea un nou punct de atracţie: o cafenea cu vedere panoramică la Marea Neagră.

"Acesta este spaţiul în care va fi amenajată cafeneaua. Turiştii care vor veni sezonul viitor pe litoral vor putea să savureze cafeaua, inclusiv pe terasa cu vedere frontală către mare", a transmis Andreea Filip, reporter Observator.

Organizatorii se aşteaptă ca, vara viitoare, să se păstreze entuziasmul pentru bijuteria arhitecturală.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰