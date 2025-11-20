Antena Meniu Search
Un bărbat din Galați a ajuns pe mâna poliției după ce a pus în circulație mii de euro și dolari falși. Totul a ieșit la iveală când individul a schimbat la un casino valută în valoare de 38.000 de lei, bani pe care apoi i-a jucat la aparate.

20.11.2025

Procurorii încearcă să afle dacă bărbatul a falsificat banii sau i-a primit de la altă persoană. Totul s-a întâmplat pe 11 august, atunci când bărbatul se afla într-o sală de jocuri de noroc din Galați și a rugat-o pe o angajată să-i schimbe mai multe mii de euro și dolari.

Deși aceasta nu avea voie să facă acest lucru, a făcut-o totuși și i-a dat 38.000 de lei, bani pe care i-a pierdut pe toți la aparate. După câteva zile s-a aflat că sunt falși, când banii au ajuns la bancă și au fost verificați conform procedurilor.

Tot atunci a fost anunțată și poliția. Ofițerii de la DCCO au început să strângă dovezi și probe, iar miercuri, împreună cu procurorii din Galați, au descins la locuința lui, de unde l-au și luat și l-au reținut 24 de ore. Acum individul se află din nou în fața procurorilor, unde este audiat și va merge în fața instanței cu propunere de arestare pentru 30 de zile.

