Român, capturat ca în filme după ce ADN-ul l-a legat de patru spargeri de cazinouri în Franța

Un bărbat de 31 de ani, de origine română, implicat în mai multe dosare de criminalitate organizată în Europa, a fost arestat pe aeroportul din Bordeaux după ce ADN-ul său l-a legat de o serie de patru spargeri de cazinouri din Franța. Suspectul, recunoscut în doar unul dintre cazuri, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, dintre care 12 cu suspendare, și interzis pe teritoriul francez pentru cinci ani.

Patru cazinouri jefuite, ADN prelevat la fața locului, un telefon geolocalizat și un bărbat arestat pe un aeroport internațional - ancheta care a dus la capturarea suspectului pare desprinsă dintr-un thriller polițist, însă faptele sunt cât se poate de reale, relatează publicaţia La Depeche.

Unul dintre jafuri a avut loc în Gers, în localitatea Cazaubon, la granița cu departamentul Landes. Pe 11 august 2024, cazinoul din Barbotan-les-Thermes a închis la ora obișnuită, în jurul orei 2.00.

Spargere pregătită cu atenție, dar soldată cu un eșec

După plecarea angajaților, în jurul orei 3.00, camerele de supraveghere au surprins doi indivizi pătrunzând prin efracție în clădire. Purtați cagule, unul a rămas de pază, iar celălalt s-a târât pe podea pentru a nu declanșa alarma, îndreptându-se spre sala de jocuri. Acolo a forțat șapte păcănele și a încercat să deschidă un bancomat.

Alarma s-a declanșat însă, iar jandarmii au sosit rapid la fața locului. Cei doi au fugit înainte de sosirea lor, fără a reuși să fure bani; aparatele erau goale, iar bancomatul prea greu și prea dificil de spart. Pagubele materiale au fost estimate la 30.000 de euro.

Ancheta a început imediat: echipele criminalistice au ridicat urme de încălțăminte, au analizat punctele de acces forțate și au prelevat probe biologice pentru stabilirea unui profil ADN.

Legături cu trei alte jafuri, prejudiciu de peste 70.000 de euro

Investigațiile au scos rapid la iveală conexiuni cu alte trei spargeri: una la Alet-les-Bains, în Aude, cu două zile înainte, una la Saint-Honoré-les-Bains, în Nièvre, cu două luni în urmă, și o alta comisă la Andernos-les-Bains, în Gironde, a doua zi după jaful din Cazaubon.

Prejudiciul total al celor patru cazuri depășește 70.000 de euro. Ancheta a fost extinsă la nivel național, sub coordonarea brigăzii de cercetare din Auch și cu sprijinul secției de investigații.

Suspect identificat prin ADN și rețele sociale

Probele prelevate pe bancomatul din Cazaubon s-au dovedit decisive. ADN-ul nu era înregistrat în Franța, dar a declanșat o potrivire într-o bază europeană.

Astfel, anchetatorii au identificat un bărbat de 31 de ani, originar din România, implicat anterior în dosare de criminalitate organizată în Anglia, Austria și Cehia.

Analiza activității sale pe rețelele sociale a dus la descoperirea unui număr de telefon francez, semnalat exact în zonele unde au avut loc cele patru spargeri, în zilele respective. Autoritățile au emis un mandat de căutare.

Duminica trecută, suspectul a fost arestat pe aeroportul Bordeaux–Mérignac, după ce a sosit din Praga, și a fost transferat în Gers.

Declarațiile românului în fața instanței

În timpul reținerii, bărbatul a ales să păstreze tăcerea. Totuși, marți, 2 noiembrie, a fost prezentat în fața tribunalului din Auch.

Despre jaful din Cazaubon, el a admis parțial implicarea: "Eram doar complice", a spus în limba sa maternă, declarație tradusă ulterior de interpret.

Pentru celelalte trei cazuri, a negat orice implicare. Cazierul său însă a ridicat suspiciuni, este un fost consumator de droguri, cu antecedente în escrocherii și trafic de stupefiante, și fusese deja semnalat printr-o fișă Europol în Cehia. Procurorii au cerut patru ani de închisoare, dintre care unul cu suspendare.

Judecătorii l-au condamnat la 30 de luni de închisoare, dintre care 12 cu suspendare, precum și la interdicția de a intra pe teritoriul Franței în următorii cinci ani.

Întrebat despre complicele care l-a însoțit în spargerea din Cazaubon, bărbatul a răspuns: "Îmi este frică de el".

Celălalt suspect nu a fost încă identificat și rămâne dat în urmărire.

