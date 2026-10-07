Într-o perioadă în care românii sunt tot mai atenți la cât cheltuiesc și la ce își permit, piața imobiliară trece prin schimbări radicale. Pentru cumpărători, cea mai importantă şi constantă în acelaşi timp, este majorarea preţurilor. Întrebarea zilei: ce mai poţi cumpăra astăzi cu 100 de mii de euro? Răspunsul depinde foarte mult de locaţie.

Dacă aveți 100.000 de euro și vreți să vă cumpărați o locuință, orașul în care mergeți la vânătoarea de apartamente poate face o diferență uriașă.

De exemplu, în Cluj-Napoca, unde metrul pătrat ajunge la aproximativ 3.017 euro, bugetul de 100.000 de euro înseamnă, în medie, doar 37 de metri pătrați.

În Brașov, cu același buget, puteti ajunge la aproximativ 47 de metri pătrați, iar în Iași, la aproximativ 50 de metri pătrați.

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La Timișoara, vorbim despre aproximativ 52 de metri pătrați, în timp ce în Pitești sau Alba Iulia, pentru aceiași bani, putem găsi în jur de 65 de metri pătrați. Iar diferențele nu sunt doar între orașe.

Și în București există o adevărată hartă a prețurilor. În Sectorul 1, media este de aproximativ 2.718 euro pe metru pătrat, în timp ce în Sectorul 5 coboară la aproximativ 1.731 de euro.

Cele mai căutate sunt apartamentele cu două camere, care reprezintă un procent de 50,5%, cele cu 3 camere 32,4%, garsonierele 11%, iar apartamentele cu 4 camere 5,9%.

Numai că specialiștii spun că diferența este explicată în mare parte de tipul locuințelor care s-au vândut, nu de o prăbușire a pieței. În funcție de oraș, zonă, suprafață și anul construcției, pentru aceiași sumă de bani puteţi cumpăra o locuință foarte diferită.

Cele mai ridicate preţuri râmîn în Cluj și București, urmate de Dolj, Brașov și Iași; în partea opusă se află mai multe județe din sudul și vestul ţării.