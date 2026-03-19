Poate nu toţi ştiţi că vă puteţi face asigurare inclusiv pentru pierderea locului de muncă. Având în vedere vremurile incerte pe care le trăim, tot mai mulţi angajaţi apelează la această plasă de siguranţă. Vorbim despre poliţe, care pot acoperi, spre exemplu, ratele lunare în caz că rămâneţi şomeri. Există însă şi câteva condiţii.

Aceste polițe sunt oferite fie de companiile de asigurare, fie de către bănci, de obicei ca produse atașate creditelor. În cazul pierderii involuntare a locului de muncă, acestea pot să acopere ratele lunare sau să ofere o protecție financiară pe o perioadă limitată de timp.

Uniunea Asigurătorilor din România atrage atenția că nevoia de protecție financiară este crescută mai ales în acest context în care vulnerabilitatea financiară este mare în România.

De regulă, aceste produse acoperă situații precum concedierea fără vină și pot plăti indemnizații câteva luni de zile.

Costă undeva între 15 lei și 45 de lei pe lună, iar persoana poate beneficia de undeva la 1.500 de lei, 2.000 sau chiar 3.000 de lei pe lună pentru câteva luni de zile ulterior concedierii.

Georgiana Pocol

