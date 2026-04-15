În curând v-aţi putea trezi cu poliţiştii la uşă. Şi asta nu pentru vreo amendă, vreun scandal sau orice altă infracţiune la care v-aţi gândi în primă instanţă. Ci pentru verificarea asigurării locuinţei. Acea asigurare obligatorie, potrivit legii. Doar că între teorie şi practică, e o diferenţă mare. Mulţi proprietari NU au un astfel de document împotriva dezastrelor naturale. Până acum, verificarea poliţei obligatorii trebuia făcută de primărie. Un proiect de lege schimbă însă foaia.

Vorbim despre o schimbare importantă care i-ar putea aduce pe poliţişti sau pe pompieri la uşa proprietarilor pentru verificarea acestei poliţe obligatorii pentru locuinţe. În acest moment, deşi este obligatorie, poliţa lipseşte din foarte multe locuinţe. Datele arată că doar 2,4 milioane de locuinţe au această asigurare dintr-un total de 10 milioane.

Amenzile se vor da pe loc

Costurile nu sunt deloc mari. Între 50 şi 100 de lei pe an costă această asigurare, asta în timp ce amenzile ajung la 500 de lei. Până acum, verificările erau în responsabilitatea primăriilor, însă un proiect de lege prevede ca aceste atribuţii să revină poliţiştilor şi pompierilor. Autorităţile speră ca prin această metodă numărul celor care fac o astfel de asigurare să crească semnificativ.

Rămâne de văzut cum se vor face aceste verificări, dacă vor fi făcute electronic sau fizic. Cert este că faptul sancţiunile vor fi date pe loc în cazul celor care vor fi prinşi că nu au aceste poliţe.

