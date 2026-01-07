Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026

Cât costă un metru cub de gaz în România în 2025 rămâne una dintre întrebările esențiale pentru milioane de români, mai ales în sezonul rece, când facturile cresc semnificativ. Iată care este prețul real al gazului în 2025, cum se calculează costul pe metru cub și ce trebuie să știe românii despre plafonare.

În contextul menținerii plafonării prețurilor la energie, consumatorii casnici beneficiază în continuare de tarife reglementate, însă diferențele dintre prețul exprimat în kilowați-oră și costul final de pe factură creează adesea confuzie.

Pentru consumatorii finali, autoritățile au menținut un preț plafonat pentru gazul natural, măsură care oferă protecție în fața fluctuațiilor din piața internațională. Astfel, până la 31 martie 2026, prețul maxim facturat pentru consumatorii casnici este stabilit la 0,31 lei/kWh (inclusiv TVA), conform reglementărilor în vigoare.

Care este preţul în lei pe metru cub și prețul final

Pentru a înțelege impactul direct asupra facturilor, trebuie știut că un metru cub de gaz natural are un conținut energetic mediu de aproximativ 10-12 kWh. Dacă aplicăm tariful plafonat de 0,31 lei/kWh, rezultă un preț estimat pentru un metru cub de gaz de aproximativ 3,1 – 3,7 lei/m³, TVA inclus. Această valoare reprezintă costul teoretic al gazului furnizat și poate varia ușor în funcție de tarifele de transport și distribuție aplicate de fiecare operator regional.

Pe de altă parte, în practică, consumatorii pot vedea pe facturi valori diferite de cost total pe metru cub, întrucât factura include și tarifele reglementate pentru transport, distribuție și alte componente obligatorii. În unele situații, prețul final al unui metru cub de gaz natural pentru populație poate ajunge și în jurul valorii de 14-15 lei/m³, TVA inclus, potrivit unor rapoarte recente privind evoluția pieței.

Măsura de plafonare luată de Guvern

Măsura de plafonare a prețului la gaz natural în România a fost introdusă pentru a proteja consumatorii de creșterile bruște ale prețurilor pe piețe și pentru a asigura predictibilitate în facturile gospodăriilor. Conform Ordonanței de Urgență nr. 6/2025, plafonarea va rămâne aplicată până în primăvara lui 2026, moment în care schema de reglementare este programată să se încheie.

Guvernul a extins anterior această schemă pentru a menține prețurile accesibile pe parcursul sezonului rece 2025-2026, susținând atât consumatorii casnici, cât și sistemele de încălzire centralizată.

Ce se întâmplă dipa 1 aprilie 2026

După expirarea perioadei de plafonare, prețul gazului este așteptat să urmeze regulile pieței libere, ceea ce ar putea însemna creșteri moderate în funcție de costurile de achiziție angro și de evoluția globală a cererii și ofertei de gaze. Specialiștii din sectorul energetic avertizează că eliminarea plafonului ar putea duce la majorări de preț spre nivelurile pieței angro, dar acestea vor depinde de factori precum stocurile de gaze, cererea sezonieră și modul în care furnizorii negociază prețurile de achiziție.

Ce înseamnă aceste prețuri pentru consumatori

Pentru gospodăriile care utilizează gazul natural în procesul de încălzire, prepararea hranei sau încălzirea apei menajere, diferențele de preț pot avea un impact semnificativ asupra bugetului lunar, mai ales în lunile de iarnă. Menținerea unui preț plafonat până în martie 2026 asigură o perioadă relativ predictibilă pentru familiile care au deja contracte active cu furnizorii de gaze, fără a suferi de pe urma fluctuațiilor bruște ale pieței energetice.

