Gazul european, mai scump cu 20% într-o săptămână. Gerul, rezervele scăzute și Iranul, de vină pentru majorare

Preţul gazelor naturale a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni din cauza vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, dar şi a rezervelor din depozitele europene, sub nivelul de anul trecut, precum şi a tensiunilor geopolitice.

Prețul gazului în Europa crește din cauza vremii reci, a stocurilor scăzute și a riscurilor geopolitice, potrivit unei analize a platformei tradingeconomics.com. Vineri la prânz, prețul de referință pentru gazul natural european la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, era de aproximativ 34.67 - 35 €/MWh, cel mai ridicat preţ din august.

Pe parcursul săptămânii de tranzacţionare, preţul gazelor în Europa a crescut cu aproximativ 20%, fiind cea mai drastică majorare din octombrie 2023.

Rezervele din depozitele europene, sub nivelul de anul trecut

Rezervele din depozitele europene de gaze sunt în prezent la 52%, mult sub media sezonieră de 67%, ceea ce face piața mai vulnerabilă la șocuri meteorologice. Temperaturile glaciale aşteptate la finalul lunii ar putea duce la noi retrageri din unităţile de stocare a gazelor.

Situaţia tensionată din Iran, care este un important furnizor de gaze al Turciei, are de asemenea impact asupra preţurilor. Recentele ameninţări ale SUA contra ţărilor care fac afaceri cu Iranul au sporit temerile privind aprovizionarea. Washingtonul ameninţă cu taxe vamale de 25% impuse partenerilor comerciali ai Iranului. De asemenea, piaţa ţine cont de cererea mai ridicată din China, cel mai mare cumpărător de gaze naturale lichefiate.

În plus, exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA - cel mai mare exportator mondial - au scăzut la un minim al ultimelor două luni, din cauza unor avarii la terminale-cheie din Texas. Totodată, tensiunile geopolitice cauzate de protestele din Iran şi pericolul unor represalii americane continuă să reprezinte un risc pentru comerțul global cu GNL, chiar dacă temerile privind o intervenție militară a SUA s-au redus pentru moment.

În același timp, unele regiuni din Asia se confruntă şi ele cu un val de frig iminent, care ar putea afecta cererea.

