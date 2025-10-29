Lukoil deține rafinăria din Ploiești, plus o rețea de peste 300 de benzinării și are licențe pentru exploatarea petrolului și gazelor în Marea Neagră. Statul nu deține nici măcar un procent din toate acestea, în consecință compania nu poate beneficia de modelul german. Statele Unite au exclus subsidiara germană a grupului petrolier rus Rosneft de la noile sancțiuni, pentru că activele sunt sub controlul Berlinului.

Vânzarea activelor Lukoil din România nu se va face de pe o zi pe alta

Vânzarea activelor Lukoil din România nu se va face de pe o zi pe alta. Compania rusă nu a anunțat deocamdată la ce este dispusă să renunțe. Totuși, rafinăria Petrotel acoperă aproximativ un sfert din capacitatea de rafinare a țării și reprezintă un activ strategic. Unii specialiști din domeniu consideră că ar trebui să intre în proprietatea statului român, în timp ce alții avertizează faptul că gestionarea ei de către administrația publică are toate șansele să se transpună într-un eșec de proporții.

"Statul în general nu e un foarte bun administrator. Statul să se gândească să administreze rafinării, după ce a administrat la standarde foarte bune Aeroportul Otopeni... Dacă va cumpăra Shell sau British Petroleum, voi spune foarte clar - a fost un mare pas înainte. Eu văd nişte sinergii cu compania din Turcia - Turkish Petroleum. Teoretic, poate oricine", a declarat Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei.

