România are peste 30.000 de obiective turistice, istorice și culturale, dar multe dintre ele nu apar nici măcar în aplicațiile populare de turism. De la bisericile de lemn din Maramureș și satele săsești din Transilvania, până la cetățile dacice din Munții Orăștiei sau morile de apă din Banat, o mare parte din patrimoniul românesc rămâne invizibil online.

Doi studenți din Suceava creează un hub digital pentru patrimoniul cultural național

Această problemă i-a determinat pe doi tineri din Suceava, Alexandru Tocilă și Matei Vasilean, studenți la Universitatea „Ștefan cel Mare”, să creeze o soluție simplă și eficientă: aplicația „România, Hub Cultural”, un ghid digital interactiv care centralizează locurile, poveștile și traseele importante din țară.

Aplicația le permite utilizatorilor să descopere obiective culturale, istorice și naturale, să citească informații verificate, să vadă fotografii și să își creeze trasee personalizate. Într-o perioadă în care tot mai multe destinații sunt descoperite prin social media, „România, Hub Cultural” propune o alternativă solidă: date corecte, surse culturale și posibilitatea de a contribui la conținut printr-o rețea colaborativă de profesori, elevi, voluntari și ghizi locali.

Pentru ideea lor, Alexandru și Matei au fost selectați în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care sprijină tinerii cu inițiative capabile să aducă impact real.

Articolul continuă după reclamă

România are în prezent 11 situri înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO, printre care Delta Dunării, Mănăstirile pictate din Bucovina, Sarmizegetusa Regia și centrul istoric al Sighișoarei. Cu toate acestea, foarte puțini turiști le pot localiza rapid sau găsesc informații detaliate despre ele. „România, Hub Cultural” completează exact această lipsă: conectează datele oficiale cu o interfață modernă și ușor de folosit, astfel încât patrimoniul să fie accesibil publicului larg.

Aplicația se află acum în dezvoltare și va fi disponibilă pe principalele platforme mobile. În următoarea etapă, echipa va introduce ghiduri audio și funcții dedicate turismului educațional, pentru ca elevii și profesorii să poată descoperi istoria României direct din clasă.

Proiectul celor doi tineri din Suceava arată că inovația nu înseamnă doar tehnologie, ci și responsabilitate culturală. Printr-o aplicație făcută cu rigoare și pasiune, patrimoniul românesc are șansa să fie, în sfârșit, la un click distanță de oricine.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰