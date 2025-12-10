A fost panică aseară într-o localitate din Bihor după ce o explozie a zgudit un bloc în care erau zeci de oameni. Un balcon s-a prăbuşit şi o femeie are arsuri şi răni grave. Ceilalţi locatari au fost scoşi urgent din case de pompieri iar echipele de intervenţie au început evaluarea pericolului.

Cel mai probabil cauza exploziei este o acumulare de gaz, după cum spun pompierii. Apelul la 112 a venit aseară, puţin după ora 23:00, iar deflagraţia a pornit din balconul unui bloc acolo unde funcţiona o bucătărie ce avea aragazul alimentat de o butelie.

Explozia s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina

Explozia s-a produs în momentul în care femeia care locuia acolo a aprins lumina. Echipele de intervenţie au găsit balconul prăbuşit complet, iar printre dărâmături se afla această femeie cu arsuri grave, 30-40% din suprafaţa corpului. A fost stabilizată şi transportată de urgenţă la spital.

Pompierii au ventilat casa scării şi au evacuat peste 30 de persoane până când verificările au arătat că nu mai există acumulări de gaze şi că totul este în parametri. A fost chemat şi un specialist în construcţii care a arătat că structura blocului nu este afectată. Abia atunci locatarii s-au putut întoarce în apartamente.

