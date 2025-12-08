Cel mai lung traseu de sanie alpină din țară este gata și a fost deschis publicului. Traseul a fost inaugurat la Sinaia şi este construit de-a lungul unei pârtii care nu a mai avut suficienta zapada în ultimii ani. Peste doi kilometri de coborâre în viteză și un peisaj de poveste sunt doar câteva din motivele pentru care sania de la Sinaia e noua atracție de pe Valea Prahovei.

Traseul Saniei Alpine străbate pădurea de la Cota 1400 până la baza Gondolei şi oferă o experienţă nouă în staţiunea Sinaia.Traseul este amenajat pe pârtia Nouă, iar viteza de coborâre este limitată la 40 de kilometri pe oră. Sania alpină de la Sinaia acoperă o diferenţă de nivel de aproximativ 400 de metri. Traseul are 2,2 kilometri lungime.

Noua atracţie combină porţiunile de viteză cu peisajele de vis perfecte pentru relaxare, ceea ce o face ideală atât pentru pasionaţii de senzaţii tari, cât şi pentru familiile aflate în vacanţă la munte. 65 de sănii sunt disponibile pentru turiști şi fiecare este echipată cu senzori pentru evitarea coliziunilor

"Mie mi-a plăcut, adică merge pentru toată lumea, recomand tuturor".

"A fost ceva inedit, mai ales faptul că e foarte lung şi ai peisaj. Ai pădure, ai adrenalină"

"Deşi am avut emoţii, recunosc chiar a fost o experienţă pe care aş recomanda-o pe viitor. Te ajută să mai scapi de unele frici. Frica de viteză, de înălţime", spun turiştii.

Investiția în noua atracție turistică de pe Valea Prahovei a fost de aproximativ 12 milioane de lei.

"Ea a fost amplasată în această zonă, pe pârtia nouă, pentru că este o pârtie pe care din păcate în ultimii ani nu o mai folosim, pentru că nu avem temperaturi pentru a produce zăpadă artificială", spune Vlad Oprea, primar Sinaia.

O coborâre pe traseul de sanie de la Sinaia costă 70 de lei.

