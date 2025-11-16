Gara Sinaia intră în sfârşit în reparaţii, după doi ani şi jumătate de aşteptare. Reparaţiile se vor întinde pe doi ani şi vor costa 12 milioane şi jumătate de lei. Gara Sinaia este declarată monument istoric.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis săptămâna aceasta autorizația de construire necesară începerii lucrărilor de modernizare de la gara Sinaia, clădire monument - istori, potrivit Economica.net.

Modernizarea stației CF Sinaia are ca scop îmbunătățirea condițiilor de exploatare și asigurarea serviciilor de calitate pentru publicul călător, principalul obiectiv al lucrărilor fiind reabilitarea clădirii stației, cu accent pe zonele de acces - peroane, copertine, elemente de siguranță între linii, rampe -, dar și a spațiilor destinate serviciilor publice, inclusiv din zona comercială.

Durata de execuție a lucrărilor la gara Sinaia este de 24 luni, calcutată de la data începerii efective a lucrărilor.

