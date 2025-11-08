Tronsonul inferior al telegondolei din Sinaia, care face legătura între Cota 1000 și Cota 1400, este închis pentru mai bine de o săptămână. Motivul: înlocuirea completă a cablului care deservește linia. Operațiunea este una complexă și necesită o mobilizare amplă de echipamente și personal specializat.

După 18 ani de funcționare neîntreruptă, cablul telegondolei, care a transportat mii de turiști, bicicliști, schiori și snowboarderi, trebuie schimbat integral.

Noul cablu al liniei de gondolă Sinaia are o lungime de peste 3.000 de m şi o grosime de 47 de mm. E nevoie de macarale de foarte mare tonaj pentru ca un cablu de asemenea dimensiuni să poată fi mutat.

Intră în revizie după 18 ani

"Primul pas este detensionarea cablului vechi. Acum că vechiul cablu este detensionat, vom pune nişte plăci de prindere şi apoi avem un palan cu troliu, le detensionăm, le lăsăm. Mai apoi, conectăm cablul vechi cu cel nou, le introducem în troliu şi apoi tragem cablul vechi şi cel nou prin linie sus, în munţi, apoi jos şi apoi împreună", a declarat Michael Larch, tehnician întindere cablu.

Întreaga operațiune se va desfășura pe durata mai multor zile, iar costurile totale depășesc 200.000 de euro. Din această sumă, aproximativ 157.000 de euro sunt destinați exclusiv materialelor necesare lucrărilor.

"Probabil 10 zile va fi gondola la Sinaia închisă mai mult pentru reglajele post schimbarea cablului", a declarat Maria Floricică, director companie.

Pentru siguranța turiștilor, toate instalațiile de transport pe cablu din stațiune au fost oprite.

"Trebuie să se întâmple asta dacă s-a amortizat linia respectivă", spune o femeie.

"Cred că, dacă e mai bine pentru infrastructură, atunci e mai bine pentru turism", a declarat o turistă din Lituania.

Până se termină înlocuirea cablului gondolei spre Cota 1400, vor fi deschise, până la această altitudine, tronsonul de telecabină și, între 1400 și Cota 2000, linia de telegondolă Carp.

